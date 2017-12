Löffingen Angelika Laufer: die Frau der 1000 Lichter

Ein ehemaliger Löffinger Kuhstall wird zu einem Kerzenatelier und zeigt Kunst mit Wachs.

Wohl kaum ein Accessoire mit langer Tradition steht in der Advents- und Weihnachtszeit derartig stark im Fokus des Interesses, wie Kerzen. Es gibt wohl fast kein Haus auf der Baar oder im Hochschwarzwald, in dem in den dunklen Tagen nicht eine oder mehrere Kerzen strahlen und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Nicht die modernen elektrischen Kerzen sind hier gemeint, sondern die klassischen Kerzen aus Wachs mit einem Docht.

„Die Kerzen erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei Jung und Alt“, sagt die Löffinger Kerzenexpertin Angelika Laufer. Sie hat sich mittlerweile ganz der Vielfalt der Kerzen verschrieben.

Der Eintritt in das Löffinger Kerzenstudio von Angelika Laufer in Löffingen im Stettholz lässt jedes Herz höher schlagen. Kerzen wohin das Auge blickt, Duftkerzen, Bildkerzen, Weihnachtskerzen, Tauf-, Hochzeit-, Kommunionskerzen – hier gibt es Kerzen für jeden Anlass. Die kreative Hand der 51-jährigen Kerzenexptertin ist offensichtlich und gibt den Räumlichkeiten ein spürbares Flair.

1999 kam die Restaurant-Fachfrau, die seit über 20 Jahren im Donaueschinger Öschberghof tätig ist, nach Löffingen. Im ehemaligen Kuhstall der Schwiegereltern richtet sie sich im Jahr 2000 das Kerzenatelier mit Werkstatt ein. Die ersten Kerzen, so erzählt die sympathische Kerzenexpertin, seien nicht so perfekt gewesen, doch sie probierte immer wieder Neues aus, bis diese wunderbaren Unikate entstanden. Diese Neugier ist bis heute geblieben. So hat sie ihre 15-jährige Tochter mit einem Foto auf einer Kerze verewigt, ebenso wie ihre Großeltern mit einer Fotokerze von deren Hochzeit.

„Das Problem bei meinen ersten Kerzen waren die Dochte, denn jede Kerze benötigt den richtigen Docht, der abhängig von der Kerzengröße und dem Wachs ist. Wenn eine Kerze nicht brennt liegt dies meist am Docht“, sagt Angelika Laufer.

Kerzen gehören zur Advents- und Weihnachtszeit. Einfache Adventskerzen, wunderbar verzierte Weihnachtskerzen, oder auch Kerzen mit dem Bild des Witterschneekreuzes oder des Löffinger Stadtkernes werden gerne als Weihnachtsgeschenke genutzt. Während letztere in Weiß gehalten sind, um das Foto besser ins Blickfeld zu setzen, sind die Weihnachtskerzen meist rot, eventuell mit Gold oder Silber verziert. „Rot ist für die besinnliche Zeit immer noch der Renner“, so Angelika Laufer. Die Duftkerzen mit hochwertigem Öl, in der Weihnachtszeit mit Zimt-Apfel oder Lebkuchenaroma, sind ebenso wie die duftenden Wachsmelts gefragte Objekte. Die Rapswachsmelts werden anstelle der Duftöle in Duftschalen genutzt mit dem Vorteil, dass kein Wasser benötigt wird.

Anstelle des Bienenwachses, welches durch die aufwendige Produktion und vor allem auch durch den Rückgang der Bienen sehr teuer geworden ist (bis 18 Euro pro Kilogramm), hat Angelika Laufer die Rapskerzen (Rapswachs- und Rapsöl) als Alternative in ihrem Angebot. „Die Rapskerzen sind auch vegan“, informiert sie.

Die Liebe zum Herstellen von Kerzen – ziehen oder gießen sind die klassischen Methoden – gibt sie gerne den Kindern weitern. So lädt sie diese bei den Kinderferienprogrammen immer wieder ein, damit diese selbst ihre Kerzen herstellen können.

Neben den Kerzen hat Angelika Laufer handgesiedete Seifen für sich entdeckt, die sie im Kaltrührverfahren fertigt. Ohne Konservierungsstoffe, rückfettend und zertifiziert. Weihnachtsgeschenke sind neben Kerzen auch Badekugeln, Milchschaumbadepulver, Shampoo am Stück oder Duftseifen für den Schrank.