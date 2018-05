Löffingen Als die Löffinger ihren Wald retteten

Historiker schreibt Dissertation über Waldprozess. Im 18. Jahrhundert wehrten sich die Bürger gegen den Fürsten.

Heute durch den großen Löffinger Stadtwald zu gehen, die Natur zu genießen, zu entspannen und neue Kraft zu tanken ist für uns selbstverständlich. Doch dies war nicht immer so. Mutige Bürger wagten im 18. Jahrhundert den Aufstand gegen den Fürsten zu Fürstenberg und kämpften für den Stadtwald. Die neueste Publikation dieses Widerstands, die aus einer Dissertation heraus entstanden ist, soll nun in Löffingen am kommenden Montag, 7. Mai, öffentlich vorgestellt werden.

„Aus patriotischem Eifer der Gemeinde für das allgemeine Beste“ – so hat der Historiker Thomas Gilgert sein Buch genannt mit dem Untertitel „Herrschaft und Widerstand, Gemeinde und Staat im deutschen Südwesten im ausgehenden 18. Jahrhundert“. Thomas Gilgert aus Freiburg untersuchte diesen Prozess genau und integrierte das Thema Löffinger Waldprozess in seine Dissertation, die nun unter dem Titel "Aus patriotischem Eifer der Gemeinde für das allgemeine Beste" als Buch herausgegeben wurde. "Er beschreibt dabei wie der Prozess im Einzelnen ablief und wie die Organe des Reiches, wie etwa der auch von den Löffinger angerufene Reichshofrat zu Wien, oder der Regensburger Reichstag arbeiteten", informiert Harald Ketterer aus Bachheim. Zusammen mit dem Baarverein und in Kooperation mit der Stadt Löffingen hat es Ketterer geschafft, einen der renommiertesten Kenner ins Baarstädtchen zu holen: Thomas Gilgert studierte Geschichte und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg. Den Vortrag wird Professor Thomas Zotz aus Freiburg einleiten. Zotz studierte ebenfalls in Freiburg Geschichte, Latein, Ur- und Frühgeschichte und Geographie. Löffinger Waldgeschichte: Bis ins neunte Jahrhundert war unser Landesteil noch eine fast unbegehbare Wildnis. Nur ganz Mutige wagten sich zur Jagd hinein, denn die weglosen Urwälder bargen große Gefahren, kann man auf dem Naturerlebnispfad „Waldgeschichte“ im Löffinger Stadtwald lesen. „Jeder konnte den Wald benutzen, ohne dass irgendetwas geregelt gewesen wäre“, informiert Harald Ketterer, der das Historiker-Gen seines Vaters Emil geerbt hat und sich intensiv mit der Geschichte befasst. Alles änderte sich, als Mitte des 18. Jahrhunderts der Fürst wohl aus finanziellen Gründen begann, den Wald abzuholzen. Dies wollten die Löffinger Bürger nicht so hinnehmen. Da sowohl Löffingen als auch der Fürst den Wald für sich beanspruchten, wagten die mutigen Löffinger, gegen die Obrigkeit aufzubegehren. So wurde das kleine Löffingen Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien. In diesem Konflikt kollidierten nicht nur die zunehmend unvereinbaren ökonomischen Interessen von Landesherrschaft und Stadt, anhand der Ereignisse wird auch das gewandelte Verständnis der Untertanen von der eigenen Rolle in Gemeinde und „Staat“ in einer Epoche des Übergangs deutlich. Der Löffinger Waldprozess ging in die Geschichte ein, da von 1750 bis 1773 vor dem Reichshofrat zu Wien gestritten wurden. Am Ende gewannen die Löffinger. Anhand des Beispiels aus der Löffinger Ortsgeschichten wird in dem Vortrag die Umrisse einer erstaunlich aktiven und vielschichtigen politischen Kultur gezeichnet werden, die auch dem gemeinen Mann weitreichende Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnete.

Der Vortrag

Der Löffinger Waldprozess ist ein lokalgeschichtliches Ereignis als Ausdruck einer welthistorischen Umbruchphase. Nun wird Historiker und Buchautor Thomas Gilgert auf Einladung des Baarvereins in Kooperation mit der Stadt Löffingen über das Verhältnis von Obrigkeit und Untertanen berichten. Hierzu zählt auch der Löffinger Waldprozess. Die Buchvorstellung wird am kommenden Montag, 7. Mai, um 19.30 Uhr im Saal der Tourist-Information stattfinden. (pb)