Löffingen Als die Fasnet in Löffingen wieder auflebte

Hemdglonkerumzug: Die Zustimmung zum "Aufmarsch des historischen Hemdglonkerballs am Donnerstag, 5. Februar, 1948 sowie zum Hanselaufen zur Kinderbelustigung auf der Straße während der Faschingszeit“ wurde damals von der französischen Militärverwaltung erteilt. "Gleichzeitig die Erlaubnis zur Abhaltung des Hemdglonkerballs im Saalbau Gebert, die Polizeistunde wird auf 24 Uhr gesetzt", so heißt es in dem Schreiben. Dies ließen sich die Löffinger nicht nehmen und so kann man aus dem Protokoll von Joseph Heiler II erfahren, dass das Löffinger Narrenvolk schon am Schmotzige Dunschdig sehr aktiv war mit Hanselelaufen und einem großen Anhang von Narrensamen. „Die Begeisterung zur Verrücktheit machte sich überall bemerkbar und hatte ihren Höhepunkt in dem auf abends halb acht festgesetzten Hemdglonkerumzug. Eine für diese schweren Nachkriegsjahre nicht zu erwartende Menge war erschienen und ein stattlicher Umzug bewegte sich von der Sonne zum Gebertsaal", so Heiler weiter. An Narrenbaum wurde Halt zur Vereidigung der 20-Jährigen gemacht vor einem großen Publikum. „Die Narrenpolizei Hermann Kirner und Walter Müller hatte große Mühe, die gebührende Ordnung aufrechtzuerhalten. Dies beweist sich nachher im Gebertsasl, wo die Narrenkasse durch Strafgelder ganz schön bereichert wurde“, so der Zunftschreiber. Wer nicht im Hemd erschien, musste eine Strafe bezahlen. Der Saal war überfüllt und bis 12 Uhr wurde getanzt.