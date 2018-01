Löffingen Als Hochwasser Seppenhofen verwüstete

Bei Tauwetter werden bei Udo Burger Erinnerungen an die Wassermassen von 1975 wach.

Hochwasser bringt nicht nur der Bittenbach, sondern oft treten auch die kleinen Bäche über ihre Ufer. Jüngst schwoll der kleine Engebach in Seppenhofen beim Autohaus Burger mächtig an und nur noch 15 Zentimeter waren zwischen der Straßenbrücke – Richtung Löffingen und Reiselfingen – als Reserve-Durchfluss übrig. Das Autohaus Burger stellte die Fahrzeuge schon auf den etwas höher liegenden Platz direkt am Fahrzeughaus und so mancher Anrainer schaute mit Argusaugen auf das sonst so friedlich fließende Bächlein.

„Immer wieder kommt es zu Überschwemmungen“, sagt Andrea Burger, doch diese seien meistens klein und richteten keinen Schaden an. "Anders war dies im Jahr 1975", wie sich Udo Burger noch lebhaft erinnert. Innerhalb kurzer Zeit schwoll der Engebach an und schon von Göschweiler herunter ergossen sich die großen Wassermassen. „Wir konnten noch schnell die großen Tore schließen, die Elektrogeräte weit nach oben stellen, doch ruckzuck stand das Wasser bis zum Bauchnabel hoch“, sagt Udo Burger. Das Problem war damals das Heu, welches der Engebach, der aus dem Bereich Göschweiler und dem Wannengebiet kommt und unmittelbar hinter Seppenhofen in den Bittenbach fließt (ab dort heißt er Tränkebach) mitbrachte. Schnell war alles durch das Heu verstopft. Selbst große Stahlteile wurden aus dem Werkstattaußenbereich mitgerissen. An einer Stelle bildete sich ein großer Sog, der die dortigen Pflastersteine herrausriß. Die Aufräumarbeiten erforderten starke Nerven. „Da lagen auch tote Ratten“, erinnert sich Udo Burger noch allzugenau.

Rings um Löffingen gibt es viele kleine Bäche, die bei Schneeschmelze, Dauerregen oder starkem Gewitter schon einmal über die Ufer treten können. Extrem wird dies in bewohnten Bereich wie in Seppenhofen oder in Löffingen im Städtle. Aus der Geschichte weiß man, dass im Jahr 1958 die Wassermassen zwei Meter hoch im Maienländer Tor standen, dies zeigt auch noch eine Hochwassermarke. 24 Häuser wurden damals beschädigt und ein Sachschaden von 200 000 Mark entstand. Im Juli 1895 standen nach einem schweren Unwetter Menschen und Tiere bis 150 Zentimeter im Wasser. Das letzte große Hochwasser war im Jahr 1975.