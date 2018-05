Löffingen Akrobatik und Turnen in Löffingen auf Topniveau

50 Akteure sorgen bei der Turngala des Löffinger Turnerbunds für unvergessliche Stunden.

Der Sprung weg vom Bunten Abend, der 1927 vom Turnerbund eingeführt wurde, hin zu einer Turngala für höchste Ansprüche, ist dem Turnerbund gelungen. So laden am kommenden Samstag, 5. Mai, 50 Akteure zu einer akrobatisch-tänzerischen Zeitreise zurück zu den „Helden unserer Kindheit“ ein, um anschließend in einer After-Show-Party das Gesehene noch weiter zu genießen. „Frei vom Wettkampfdruck sollen die Gäste in einer anspruchsvollen Show unvergessliche Stunden erleben“, informiert der Vorsitzende Gustl Frey.

Die Vorbereitungen der elf Gruppen laufen schon eine geraume Zeit und versprechen turnerische und tänzerische Leistungen pur, gespickt mit Showparts und auch einer ordentlichen Prise Humor.

Moderiert wird die Turngala von Ilias Sidi-Yacoub, ein echtes Musical-Talent. Ihm zur Seite die beiden „Huh-Schwestern“ Lisa und Sarah, die sich schon mehrfach auf der Turngalabühne präsentierten. Ein echter Könner ist Ralf Streit, der auch in diesem Jahr für optimale multimediale Effekt sorgen wird.

Abwechslungsreich und interessant verspricht das Programm zu werden, welches vom Nachwuchs über die verschiedenen Fördergruppen bis hin zu den Jäzzmädels und der neu formierten Gruppe „Les Uniques“, sowie der Wettkampfgemeinschaft gestaltet wird. Die 50 Akteure werden von den Kinderhelden „Die Gummibärchenbande“, „Wicki“, „König der Löwen“, „James Bond“, „Kinderzirkus Kirolan“, „High School Musical“, bis zur „Die Eiskönigin“ einen weiten turnerisch-akrobatischen Bogen spannen. Nicht weniger spannend sind die tänzerischen Darbietungen von Hip-Hop bis hin zu Jazz.

Gefordert sind die Trainer und Übungsleiter mit ihren Gruppen tolle Leistungen und Abwechslung zu bieten. Hierfür stehen Nadine Fuß, Kim Kuttruff, Tamina Siebler, Vanessa Wolf, Oliver Gänsler, Klaus Ruf, Rainer Wehrle, Markus Zepf, Fabienne Hoffmann, Jana Bachert, Nadine und Nicole Götz, Ines Brunn, Rolf Rothfuss, Sebastian Benz und Pia Kuttruff.

Die Karten können im Vorverkauf verbilligt bei Schreibwaren Hauser und in der Tourist-Information Löffingen erworben werden. Auch an der Abendkasse gibt es noch Karten.

Beginn dieser Turngala ist am kommenden Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle. Einlass wird ab 19 Uhr sein.