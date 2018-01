Löffingen Ab Pfingsten Einblick ins Löffinger Raubtierhaus

Der Löffinger Schwarzwaldpark wird umgebaut. 18 neue Arbeitsplätze werden geschaffen.

Der Löffinger Schwarzwaldpark will mit seinen neuen Betreibern, der Unternehmerfamilie Braun, an seine alte Popularität wieder anknüpfen. Derzeit wird der Park umgebaut und neu gestaltet. Bekanntlich soll hier eines der größten Raubtierhäuser Europas entstehen. An Pfingsten ist die Neueröffnung geplant. Mit weiteren Attraktionen und neuen Ideen soll der Park zum Vorzeigeobjekt des Schwarzwalds werden. Bis zu 18 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Raubtierhaus: Es wird eines der größten Raubtierhäuser Europas, welches derzeit im Löffinger Schwarzwaldpark entsteht. Sieben Tiger und vier Löwen sollen in unterschiedlichen Gehegen auf einer Fläche von drei Hektar untergebracht werden. Die neuen Besitzer Braun Parkbetriebs GmbH werde alleine für dieses Teilprojekt nach eigenen Angaben drei Millionen Euro investieren. Wie Architekt Jürgen Köpfler und Betriebsleiter Patrick Hassler informieren, werden derzeit alle Kräfte gebündelt, um das Großprojekt voranzutreiben. Bisher sei man sehr gut im Zeitplan. Der Tigerteich, mit einer Tiefe von 3,50 Meter, ist bereits im Rohbau fertig, der Löwenteich ist in Arbeit. Das Raubtierhaus mit zwölf beheizten Boxen bei jeweils 20 Quadratmeter Größe ist in der Rohbauendphase. Das Glanzstück wird der Showroom mit einer Tribüne, die für 200 Besucher konzipiert ist. Hier können die Besucher, durch Sicherheitsglas getrennt, den Fütterungen durch die Tierpfleger beiwohnen. Um den Geruch der Wildtiere zu riechen und ihr Brüllen zu hören, werden ganz oben Gitter eingezogen. Der Showroom wird derzeit künstlerisch von einer Fachfirma gestaltet. „Eine Überraschung und Glanzstück“, sagt Patrick Hassler. Das gesamte Areal mit 650 Meter Umrandung wird mit einem Doppelstab-Mattenzaun mit einer Höhe von vier bis fünf Meter gesichert. Auf diesen werden Elektrolitzen installiert. Derzeit wird das komplette Areal eingefriedet und die Fundamente für die Zaunanlage geschaffen.

Wildtiere: Doch im Schwarzwaldpark leben nicht nur die Raubkatzen, sondern auch rund 220 Tiere in den großflächigen naturnahen Gehegen, angefangen von einheimischen Arten wie Rot-, Schwarz-, Damm-, Stein-, Muffelwild, aber auch Affen, Wallabys, Bisons, Wölfle und andere Wildtiere. „Die Tiere befinden sich wieder in einem guten Zustand und werden medizinisch von der Zootierärztin aus München, Christine Lendel, betreut", informiert der Betriebsleiter im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Tiere würden artgerecht gehalten und auch artgerecht von den Zootierpflegern gefüttert.

Attraktionen: Neben der derzeitigen Indoor-Halle Dschungelland sind viele weitere Attraktionen geplant. Neue Fahrgeschäfte locken, mit der Hauptattraktion Freefallturm, aber auch für Kleinkinder wird es genügend Spielmöglichkeiten geben. Außerdem soll eine weitere Indoor-Halle gebaut werden.

Infrastruktur: Modern, ansprechend, interessant haben sich die neuen Betreiber auf die Fahne geschrieben. Hierzu zählt auch eine neue Infrastruktur mit einer Ring-Versorgungsleitung von 1,8 Kilometern, ferner ein neuer Gastronomiebetrieb, eine weiteren Energieversorgung durch eine Hackschnitzelanlage und vieles mehr.

Neue Arbeitsplätze

Der Schwarzwaldpark soll unter neuer Regie zu einer weiteren Attraktion des Schwarzwalds umgebaut werden. 15 bis 18 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Derzeit sind Elektriker gesucht. Doch auch weitere Zootierpfleger, Köche, Zimmermädchen und Personal für den Service der weiteren geplanten Attraktionen werden gesucht. „Die Bewerbungen sind viel versprechend und auch die bisher geführten Gespräche“, sagt Betriebsleiter Hassler. (pb)