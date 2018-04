Löffingen Ärzteversorgung in Löffingen verbessert sich

Ärzteversorgung in Löffingen verbessert sich

Im Oktober wird ein Allgemeinmediziner erwartet. Praxen ergänzen ihre Teams.

Es ist wohl vielen Helfern zu verdanken, dass die Ärzteversorgung des Baarstädtchens bis auf Weiteres gesichert ist. Es ist wohl hautsächlich auf die Initiative von Arzt Winfried Grohmann und Kreisrat Norbert Brugger zurück zu führen, dass sich die Lage etwas entspannt. Doch auch der Gemeinderat – hier hatte sich extra ein Ausschuss gebildet, um sich mit der Thematik intensiv zu befassen – und Apotheker Frank Siefert haben sich für eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung stark gemacht. Laut einem Schreiben von Frank Siefert, welches vom FDP-Fraktionsvorsitzenden Werner Adrion bestätigt wird, hat der Allgemein- und Notfallmediziner Winfried Grohmann für Löffingen neben Utz Kraiss, nun auch Michael Stolz für sein Ärzteteam gewinnen können.

Beide Mediziner hatten viele Jahre in Löffingen selbst ihre Praxen und setzten sich, auch bedingt durch die damalige Vorgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen, zur Ruhe. Damals durfte ein Arzt nur bis zum Alter von 68 Jahren eine eigene Praxis führen. Diese Altersbeschränkung ist mittlerweile aufgehoben. Während Utz Kraiss schon längere Zeit in der Praxis Grohmann als Mediziner anzutreffen ist, gehört der Allgemeinmediziner Michael Stolz erst seit kurzer Zeit zum Ärzteteam. Ergänzt werde das Team durch Kollegin Spehl, so der Apotheker und Medizin Frank Siefert. Im Oktober wird zusätzlich ein Allgemeinmediziner, der derzeit klinisch tätig ist, als notwendige Ergänzung erwartet.

"Damit die Grundversorgung in Löffingen und Umgebung gesichert ist, wird auch der Allgemeinmediziner Peter Karvouniaris seine Praxis in bewährter Weise weiterführen", ist auf dem Infoblatt der Apotheke zu lesen.

Das Gremium, welches sich aus Mitgliedern des Gemeinderats gebildet, ist ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung.

Mit der Ärzteteamerweiterung in der Praxis Grohmann und der Praxis Karvouniaris kann Löffingen erstmals aufatmen und das Gremium den Gedanke an eine kommunale ärztliche Genossenschaft erst einmal hinten anstellen.