Löffingen 70 Jahre treu zum Löffinger Turnerbund

Der Verein zeichnet Ehrenmitglied Margarete Senn und Elvira Fischer für ihr langjähriges Engagement aus.

Eine Ehrung für 70-Jahre aktive Mitgliedschaft hat schon Seltenheitswert. Der Vorsitzende des Turnerbunds Löffingen, Gustl Frey, konnte gleich zwei solche hochkarätige Ehrungen aussprechen. Sowohl Elvira Fischer als auch Margarete Senn gehören seit 70 Jahren zum Turnerbund. Beide Damen haben sich nicht nur aktiv engagiert, sondern waren auch viele Jahre als Übungsleiter oder im Vorstand aktiv. Elvira Fischer ist dem Sport bis heute treu geblieben, allerdings konnte sie die Ehrung nicht persönlich entgegen nehmen, da sie in der Zwischenzeit Löffingen verlassen hat.

Margarete Senn übernahm bereits mit 20 Jahren das Amt der Kassenwartin, später wurde sie Wanderwartin. Dem nicht genug, vor 22 Jahren setzte sie sich für die Fitness der Damen ein und übernahm die Leitung der Frauengruppe. Hierzu zählten nicht nur die wöchentlichen Übungsstunden, Margarete Senn stellte sich auch regelmäßig den Fortbildungen. Fitness verbunden mit Spaß und Abwechslung war das Motto und hierzu zählten auch Tänze.

Für den großen persönlichen Einsatz und das jahrelange Engagement erhielt sie zahlreiche Ehrungen. So erhielt sie 1985 die silberne und 1989 die goldene Ehrennadel des Turnerbunds, 1995 den Ehrenbrief des Badischen Schwarzwald Turngaues in Silber. 2001 wurde Margarete Senn die Auszeichnung der Ehrenmitgliedschaft zuteil. Erst mit 85 Jahren – im vergangenen Jahr – legte die beliebte Übungsleiterin Margarete Senn dieses Amt in die Hände von Uli Heiler.

Eine Ehrung des Badischen Schwarzwald Turngaues konnte auch Walter Köpfler entgegennehmen. Für seinen langjährigen Einsatz und die Verdienste um den Turnsport wurde er mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Vielfalt wird beim Turnerbund gelebt, nicht nur in den Disziplinen Turnen und Leichtathletik, sondern auch im Spitzen- und Breitensport und dies für alle Generationen. Wie die Breitensportwartin Priska Zemann informierte, beteiligte man sich auch erstmals an der Gruppenblutspende und als Gastgeber bei der Fachtagung "Gymwelt Faszien-Pilates-Yoga" stellte man sich ins positive Licht.