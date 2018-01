Bachheim 500 Hästräger gratulieren zum 60. Bachheimer Narrengeburtstag

Bachheimer Burgmüller feiern mit Narrentreffen und Nachtumzug am Samstag.

Eine Geburtstagsparty mit großem Nachtumzug, Besenwirtschaften und Rämmi-Dämmi in der Drei-Schluchten-Halle und dem angebauten Festzelt verspricht der Narrenverein Bachheim: Am kommenden Samstag, 3. Februar, geht es um 14.30 Uhr los mit dem Narrenbaumstellen durch die befreundete Gorizunft und die Münzlochgeister Reiselfingen. Die Burgmüller und Wutachpiraten stehen in den Starlöchern für ihre Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag. „Es ist alles vorbereitet“, informiert Narrenvater Clemens Dienstberger. Jüngst wurde das große Zelt (acht mal 30 Meter) vor den Eingang der Drei-Schluchten-Halle aufgestellt. Zusammen mit der Halle selbst wird hier Platz für rund 800 Narren sein. Der Clou ist dabei ein Tunnel zwischen Halle und Zelt, so dass die Narren nicht durchs Freie müssen.

Im Ort selbst haben fünf Besenwirtschaften geöffnet. Närrisches Treiben in ganz Bachheim mit Musik und Bewirtung ist also angesagt. Bevor der Startschuss für den Nachtumzug um 19 Uhr fällt, lädt das Geburtstagskind zum Zunftmeisterempfang ins Rathaus ein. Am Umzug selbst werden rund 500 Hästräger erwartet, Start ist am Sparrenberg und Ende an der Halle.

Der ehemalige Narrenvater Arno Moriz wird als Umzugssprecher die zahlreichen Gäste über die jeweiligen Gruppen informieren. Erwartet wird der gesamte Narrenverein Bachheim mit den Burgmüllern und die Wutachpiraten sowie der Musikverein, es folgt die gesamte Gorizunft aus Reiselfingen, die komplette Gauchenzunft aus Döggingen, ebenso die gesamte Geißenzunft aus Dittishausen, die Bärenzunft Bärental, der komplette Narrenverein Unadingen, Geißenzunft Weizen, die Glaserzunft Herzogenweiler und die Löffelguggis. Während des Umzug ist Bachheim gesperrt. „Eine Umleitung ist ausgeschrieben“, so Clemens Dienstberger. In der Halle und im Barzelt erwarten die Gäste Unterhaltung mit „Die feuchten Pflummä“ und "DJ Albatros & Mr. Bay".