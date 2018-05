Löffingen 50 Jahre Treue zur CDU: Löffinger Fritz Isele mit Ehrennadel in Gold ausgezeichnet

Löffinger Christdemokraten würdigen langjährige Mitglieder und verabschieden bisherigen Vorsitzenden Micha Bächle.

Treue und engagierte Mitglieder auszeichnen konnte die CDU bei ihrer Mitgliederversammlung. Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner, der scheidende Vorsitzende Micha Bächle und die neue Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle konnten Fritz Isele mit der goldenen der Ehrennadel der CDU für seine 50-jährige aktive Tätigkeit auszeichnen.

Fritz Isele wurde 1975 wurde erstmals in den Gemeinderat gewählt, 19 Jahre setzte er sich insgesamt für das Wohl der Bürger ein, war Fraktionssprecher und sechs Jahre Bürgermeisterstellvertreter. Auch in schweren Zeiten bekannte sich Fritz Isele zu seiner Partei, war Motor, Ideengeber, Unterstützer, Organisator und hat sich für die Christdemokraten stark gemacht. Von 1968 bis 1987 war er Vorsitzender der CDU, 21 Jahre in denen er Akzente gesetzt habe, so Micha Bächle. Ein bleibendes Beispiel ist die Dreifelsporthalle, deren Ideengeber Fritz Isele ist.

Die Verabschiedung von Micha Bächle übernahm seine Nachfolgerin Kathrin Reppel-Knöpfle. Mit 22 Jahren übernahm er 2008 den Stadtverbandsvorsitz, zuvor war Micha Bächle sieben Jahre Vorsitzender der Jungen Union Hochschwarzwald. Politik gehört zu seinem Leben, so wurde er im Jahr 2009 in den Gemeinderat gewählt, war von 2014 bis 2017 Bürgermeisterstellvertreter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Außerdem war er Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Kreistags. "Seine Arbeit im Landtag und als Büroleiter von Patrick Rapp führte dazu, dass die CDU-Landtagsfraktion ebenso nach Löffingen kam, wie zahlreiche Minister", sagte die neue Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle. Durch die Wahl Micha Bächles zum Bräunlinger Bürgermeister seien die beiden Städte Bräunlingen und Löffingen noch intensiver miteinander verbunden.

Die Ehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft wird an Ursula Flesch-Lawan aus Göschweiler überreicht werden, sie konnte bei der Mitgliederversammlung nicht anwesend sein.

Acht Jahre hatte Matthias Ketterer das verantwortungsvolle Amt des Schatzmeisters innen. Zwar möchte der Bauleiter der CDU weiterhin treu bleiben, doch nicht mehr als Kassierer, sondern nur noch als Beisitzer.