Löffingen 103 Kindern in Löffingen Schwimmen beigebracht

Löffinger Wasserretter ziehen Jahresbilanz. Jugend übernimmt Verantwortung im Vorstand.

Das DLRG Löffingen ist ein Verein mit großem Verantwortungsbewusstsein. Nicht nur durch Wachgänge im Waldbad und Fortbildung als Strömungsretter, sondern auch durch die Schwimmausbildungen. Diese Verantwortung legten auch die Jugendlichen bei den Neuwahlen an den Tag. "Das Waldbad ist ein Schmuckkästchen und das DLRG sorgt mit für diesen guten Ruf", würdigte Bürgermeister Tobias Link die Arbeit bei der Hauptversammlung. Dank der DLRG-Wachen kann das Waldbad bei schönem Wetter Öffnungszeiten bis 21 Uhr anbieten. Link hob auch die Bedeutung der Schwimmkurse hervor. "In Zeiten, in denen immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen können, ist diese eine große und wichtige Aufgabe". Der Einsatzleiter des Bezirks, Norbert Dietrich, erklärte: "Ich bin begeistert und erstaunt, was ihr in eurem Verein so alles leistet". Dies belegten die Berichte des Vorsitzenden Daniel Lehmann, des Technischen Leiters Andreas Mayer, Aktivitäten die sich auch positiv in der Kasse von Georg Mayer auswirkten.

In sechs Schwimmkursen wurden 103 Teilnehmer das Schwimmen beigebracht, wobei 81 das Seepferdchen schafften. Hinzu kamen Jugendschwimmabzeichen (zwölf Bronze, zehn Silber, ein Gold und Juniorretter). Bei den Erwachsenen stellten sich dem Rettungsschwimmabzeichen zwei in Bronze, sechs Silber und vier Wiederholer, sowie ein Gold. Nicht nur für die Kurse, sondern auch für die Trainingszeiten, ist das Dittishauser Hallenbad der geeignete Ort. Aufgrund der Sanierung können erstmals keine Schwimmkurse angeboten werden. "Es gibt keine Alternativen", informierte Daniel Lehmann.

Voraussetzung für den Wachdienst ist das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze. 38 Wachgänger haben im Löffinger Waldbad 636,5 Wachstunden, dazu vier 16 Wachgänger vier Wachtage am Kirnbergsee, abgehalten. Die Wachsaison verlief ruhig.

Um den über 100 Jugendliche – insgesamt hat der Verein 249 Mitglieder – gerecht zu werden, wurde das Wahlalter von 16 Jahren auf zwölf Jahre herabgesetzt. Bei den Neuwahlen übernahmen die Jugendlichen Verantwortung und so gab es einige Veränderungen. Vorsitzender bleibt Daniel Lehmann, Kassierer Georg Mayer, Materialwart Marianne Mayer und die technischen Leiter Andreas Mayer, Alexander Gromann und Uwe Streit. Neu gewählt wurden der zweite Vorsitzende Lukas Erdmann, Schriftführer Oliver Mayer und die Beisitzer Tobias Mayer, Anna Buchmeier, Corina Schmid und Matthias Frey.