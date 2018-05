Lenzkirch Wechsel bei der Sparkasse

Die Sparkasse Hochschwarzwald setzt auf Eigengewächse. Ein Eigengewächs ist auch der neue Geschäftsstellenleiter von Lenzkirch, Achim Voss.

Der 31-jährige waschechte Lenzkircher tritt die Nachfolge von Monika Winterhalder an, die 26 Jahre lang die Geschäftsstelle in Lenzkirch erfolgreich führte und jetzt in der Hauptstelle der Sparkasse in Neustadt ein neues Aufgabengebiet übernommen hat. In einer kleinen Feierstunde in Lenzkirch würdigte Sparkassenvorstand Jochen Brachs das langjährige große Engagement Winterhalders.



Die Geschäftsstellenleiterin war sowohl bei den Kunden, als auch bei ihren Mitarbeitern sehr geschätzt und hat jetzt noch einmal im Innenbereich der Sparkasse auf der Stabsstelle Compliance, wo Bankgeschäfte auf die gesetzlichen Herausforderungen überprüft werden, eine neue Herausforderung gesucht. „Frau Winterhalder besitzt eine große Erfahrung im Kundengeschäft und ist auch auf der Geschäftsstellenebene sehr anerkannt“, unterstrich Brachs ihre Arbeit in der Geschäftsstelle Lenzkirch, die sie, so Brachs, in einem Topzustand zurück lasse. „Sie waren das Gesicht der Sparkasse Lenzkirch“, ging er auf ihre Persönlichkeit ein und betonte, dass er sie nur ungern weggehen lasse.

Winterhalder, ebenfalls ein Eigengewächs der Sparkasse, beendete ihre Ausbildung 1989 und wurde 1990 als Kundenberaterin in Lenzkirch eingesetzt. Eine Tätigkeit, die sie 19 Jahre ausübte, bevor sie 2009 Nachfolgerin von Geschäftsstellenleiter Engelbert Fink wurde. Auf ihren Nachfolger Voss eingehend, meinte Brachs: „Ich freue mich, mit Achim Voss einen Leiter gefunden zu haben, der mit Lenzkirch verwurzelt ist.

“ Außerdem gab er seiner Hoffnung Ausdruck, dass der neue Chef eine lange Verweildauer habe. Achim Voss absolvierte seine Ausbildung bei der Sparkasse Neustadt und war dann sechs Jahre Kundenberater in seiner Heimatgemeinde Lenzkirch, bevor er 2012 in Titisee Filialleiter wurde. „Von dort kommt er jetzt geschliffen zurück, verfügt über Qualität, besitzt Coaching und wird seine eigenen Fußstapfen setzen“, ließ Brachs die anwesenden Kunden aus Wirtschaft und Handel wissen. Freude herrschte beim Turnverein Lenzkirch und beim Verein für Kultur im Kino. Achim Voss übergab eine Spende in Höhe von 500 Euro an den Turnverein und Monika Winterhalder 500 Euro an den Verein Kultur im Kino.