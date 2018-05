Lenzkirch Über 100 Reiter beim Eulogi-Ritt dabei

Haslachgemeinde Lenzkirch feiert zum 82. Mal Eulogiusfest mit großer Reiterprozession.

Es ist wieder mal so weit. Am Sonntag, 19. Juni, befindet sich das Haslachstädtchen Lenzkirch beim traditionellen Eulogiusritt in bester Festlaune. Wenn sich über einhundert Pferde und Reiter zu Ehren des heiligen Eulogius bei einem feierlichen Gottesdienst und Reiterprozession, begleitet mit Blasmusik, durch die Straßen Lenzkirchs bewegen, hält es niemanden zu Hause.



Am Eulogi, wie die Lenzkircher liebevoll ihr schönstes Fest im Jahr nennen, treffen sich Einheimische und Gäste, um diesen besonderen Tag mit Ross und Reiter zu feiern. Auf dem sich anschließenden Eulogiusmarkt, einem der größten Märkte der Region, findet sich so ziemlich alles, was Händler anzubieten haben. Der Eulogi beginnt schon ziemlich früh, wenn um 5 Uhr die Bewohner Lenzkirchs durch die Klänge der Stadtmusik geweckt werden.



Kurz danach sind schon die Hufklänge der ersten Pferde zu hören, die mit ihren stolzen Reitern ins Städtchen traben. Sie kommen aus der ganzen Region. Aber man kennt sich und tauscht sich aus. Um 8 Uhr stellen sich die Teilnehmer am Kurhaus auf. Um 8.30 Uhr marschiert die Reiterprozession zur St. Eulogius Kapelle, wo auf der grünen Wiese ein Festgottesdienst mit der Weihe des Eulogiusbrot gefeiert wird.



Zum Ende des Gottesdienstes erhält jedes Pferd ein Stück des geweihten Brotes. Nach dem Gottesdienst stellen sich die herausgeputzten, mit Blumen geschmückten Pferde und ihre Reiter wieder zur Prozession auf, um in Begleitung der heiligen Eulogiusstatue und unter den Klängen der Stadtmusik durch die von Zuschauern gesäumten Straßen, zur St. Nikolaus- Kirche zu ziehen.



Für die meisten Zuschauer sind die Ehrenreiter mit dem alten Kreuz aus dem Jahr 1780 und der weiße Schimmel von Karlheinz Reichmann das begehrteste Fotoobjekt.

Reichmanns Schimmel trägt in diesem Jahr Pfarrer Markus Essig aus Freiburg auf seinem Pferderücken, der auf dem Kirchplatz Pferd und Reiter segnet, um sie für das kommende Jahr zu schützen. Symbolisch wird er von zwei Hufschmieden begleitet. Besonders schön anzusehen sind auch die echten Schwarzwälder Pferde mit ihren wehenden Mähnen und ihre in Tracht geschmückten Besitzer.



Jeder Reiter erhält ein geschnitztes Eulogiusabzeichen und einen Gutschein, die in den verschiedenen Lokalen eingelöst werden können. Auf dem Eulogiusmarkt wartet musikalische Unterhaltung auf das Publikum. Außerdem bieten verschiedene Vereine Gutes aus Küche und Keller.