Teils heftige Unwetter mit Starkregen sind in der Nacht zum Dienstag über den Südwesten hinweggezogen. Besonders die Region Südbaden, zwischen Tuttlingen und dem Bodenseekreis war betroffen. „Feuerwehr und Polizei sind im Dauereinsatz“, sagte ein Polizeisprecher. Mit Bildern und Videos!

Überschwemmungen in Tuttlingen:

Starkregen und Hagel in Tuttlingen:

Ja, es gibt sie noch ! Heute Nacht in Tuttlingen BaWü #Gewitter pic.twitter.com/cMyUG2lgBz — Unwetteralarm (@unwetteralarm) 27. September 2016

Bei teils heftigen Unwettern mit Hagel, Sturm und Starkregen ist in der Nacht zum Dienstag in Baden-Württemberg eine Frau ums Leben gekommen. Sie starb bei einem Aquaplaning-Unfall auf der Autobahn 81 bei Geisingen Im Stadtgebiet Tuttlingen kam sogar ein Schneepflug zum Einsatz: Zentimeterhoher Hagel verwandelte Straßen in eine weiße Landschaft. Heftiger Starkregen hatte vor allem in Südbaden vollgelaufene Keller zur Folge. Auch im Raum Stockach haben Unwetter bei Feuerwehr und Polizei in der Nacht Großeinsätze ausgelöst . Heftiger Starkregen ließ nach Angaben der Polizei vom Dienstag Bäche über die Ufer treten, die Wassermassen überschwemmten viele Keller.In Karlsruhe fing ein Dachstuhl nach Blitzeinschlag Feuer und brannte lichterloh.Bei dem Unfall auf der A81 geriet nach Darstellung der Polizei zunächst ein Auto ins Schleudern, prallte in die Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Diesen Wagen rammte dann das Auto einer 37 Jahre alten Frau. Sie starb, als wiederum ein Lastwagen in ihr Auto fuhr.Ihr 44-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt, der andere Autofahrer und der Lkw-Fahrer erlitten ebenfalls Verletzungen. Die Autobahn wurde mehrere Stunden gesperrt.Auch umgestürzte Bäume auf den Fahrbahnen verursachten Verkehrsbehinderungen und Staus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.In den Sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Bilder und Videos gepostet, die das Unwetter in Tuttlingen und der Region dokumentieren.