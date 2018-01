Möhringen K.O.-Tropfen-Verdacht bei Party in Möhringen: Drei Frauen werden in Klinik eingeliefert

K.O.-Tropfen-Verdacht bei Party in Möhringen: Drei Frauen werden in Klinik eingeliefert

Nachdem zwei heranwachsende Mädchen (16 und 17) und eine Frau (33) während einer Party in der Anger-Halle in Möhringen über Übelkeit, Erbrechen und Schwindel klagten und ins Klinikum eingeliefert werden mussten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Tuttlingen.

Wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilen, wurden zwei heranwachsende Mädchen (16 und 17) sowie eine Frau (33) während des Besuches einer Party in der Anger-Halle in Möhringen womöglich mit sogenannten K.O.-Tropfen vergiftet.

Die Opfer klagten laut Polizei über Übelkeit, Erbrechen und Schwindel und mussten zur ärztlichen Beobachtung ins Klinikum eingeliefert werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Tuttlingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Laut der Mitteilung der Polizei haben die drei Frauen am Samstagabend auf der Veranstaltung alkoholische Getränke konsumiert. Die 33-Jährige habe von einem 20-jährigen Besucher auch ein Bier spendiert bekommen.

Unmittelbar danach sei allen dreien schlecht geworden und die Opfer zeigten die selben Symptome. Um Gewissheit über ihre Übelkeit zu bekommen, ließen sich die Frauen von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

So schützen Sie sich vor K.O.-Tropfen