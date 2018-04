Rottweil Rottweiler Testturm zieht im ersten halben Jahr nach Eröffnung 60.000 Besucher an

Rottweiler Testturm zieht im ersten halben Jahr nach Eröffnung 60.000 Besucher an

Im ersten halben Jahr nach der Eröffnung der Aussichtsplattform am Testturm für Aufzüge in Rottweil haben knapp 60.000 Besucher den Blick aus der Höhe genossen. Mit Videos!

60.000 Besucher haben den Aufzug-Testturm in Rottweil seit der Eröffnung im Herbst 2017 besucht. Der Testturm war seit der Eröffnung Anfang Oktober bis Anfang April an 75 Tagen für die Öffentlichkeit geöffnet, wie eine Sprecherin der Betreiberfirma Thyssenkrupp am Mittwoch mitteilte.

Die Aussichtsplattform auf 232 Metern gilt als die höchste Deutschlands. Auch die Nachfrage nach Führungen im Turm übersteige an vielen Terminen das Angebot. „Uns freut es, dass die Forschungseinrichtung eine so hohe und positive Resonanz in der Bevölkerung hat“, sagte die Sprecherin.

Allerdings fiel der Besucheraufzug an zwei Märzwochenenden zeitweise aus. Im ersten Fall hatte der Aufzug ein Fehlersignal erhalten, wie die Sprecherin erklärte. Die Gäste auf der Plattform mussten zu Fuß durchs Treppenhaus absteigen. Bei einem weiteren Defekt mussten 800 Besucher nach Hause geschickt werden - ohne die Aussicht genießen zu können.

„Technische Pannen sind frustrierend, besonders für uns, aber wir versuchen, sie so gut es geht auszuschließen“, sagte die Sprecherin. Sollte der Aufzug noch einmal ausfallen, werde man Gästen anbieten, im Konferenzsaal in der Turmspitze zu warten statt abzusteigen. Thyssenkrupp testet in dem 246 Meter hohen Turm unter anderem Aufzüge, die mit Magnetschwebetechnologie funktionieren.

