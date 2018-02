Kreis Rottweil Rottweiler Kreistag wählt Wolf-Rüdiger Michel zum dritten Mal zum Landrat

59-Jähriger Jurist ist seit 2002 im Amt und war bei der Wahl am Montag der einzige Bewerber

Kreis Rottweil – Der Kreistag des Landkreises Rottweil bestätigte in der Sitzung am Montag Landrat Wolf-Rüdiger Michel (CDU) für weitere acht Jahre in seinem Amt. Das teilte das Landratsamt Rottweil mit. Michel sei der einzige Bewerber gewesen. Von den 42 anwesenden Kreistagsmitgliedern hätten 34 für Michel gestimmt, der das Amt seit 1. Mai 2002 bekleide. "Der 59-jährige Jurist steht dem Landkreis mit seinen 21 Städten und Gemeinden damit für eine dritte Amtsperiode vor", so die Rottweiler Kreisverwaltung.