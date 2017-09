Villingendorf Nach Bluttat: Belohnung für Hinweise auf Täter von Villingendorf ausgesetzt

Nach der Bluttat in Villingendorf (Landkreis Rottweil) hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen.

Blutiges Drama in Villingendorf: Was wir wissen Bei einem Familiendrama in Villingendorf bei Rottweil am Donnerstagabend sind drei Menschen erschossen worden. Es handelt sich um einen Mann, eine Frau und einen sechsjährigen Jungen.

Als mutmaßlichen Täter sucht die Polizei den Vater des toten Jungen. Es handelt sich um einen 40-jährigen Kroaten.

Der Täter eröffnete unvermittelt das Feuer. Tatwaffe war eine Langwaffe, die laut Polizei wohl aus dem ehemaligen Bestand der jugoslawischen Armee stammt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Waffe immer noch bei sich hat

Der mutmaßliche Täter war polizeibekannt wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Der mutmaßliche Täter lebte getrennt von seiner Ehefrau. Der getötete Mann (34) war der neue Freund der überlebenden Mutter. Die getötete Frau (29) war die Cousine des männlichen Opfers.

Ein dreijähriges Mädchen, das sich laut Polizei vor dem Täter versteckt hatte, überlebte das Attentat .

. Die Mutter hatte sich vor den Schüssen zu Nachbarn retten können. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus.

Das Fluchtauto des mutmaßlichen Täters, ein grüner Seat Ibiza mit Konstanzer Kennzeichen (KN) wurde am Freitagnachmittag in Herrenzimmern aufgefunden.



Die Belohnung gelte ausschließlich für Privatpersonen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Gesuchte soll am Donnerstagabend seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau (34) und dessen Cousine (29) erschossen haben. Am Dienstag suchte die Polizei mit rund 100 Beamten im letzten der drei Waldstücke rund um Villingendorf nach Spuren des Täters. Nach der Tat sollen dort nach Angaben aus der Bevölkerung Schüsse gefallen seien.

Suche geht auch heute weiter

Mehrere Tage nach der Bluttat in der Schwarzwaldgemeinde Villingendorf gehen weiter Hinweise zu dem flüchtigen 40 Jahre alten Tatverdächtigen bei der Polizei ein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden die Suchmaßnahmen in dem letzten der drei Waldstücke rund um Villingendorf im Laufe des Tages abgeschlossen. Zuvor war die Suche aufgrund von schlechter Sicht mehrmals unterbrochen worden. Der 40-jährige Kroate hatte einen Wagen mit Kurzzeitkennzeichen gemietet, den die Polizei in Herrenzimmern gefunden hatte.



Der tatverdächtige Mann ist Kroate und stammt nach dpa-Informationen aus Bosnien. Die Ermittlungen richteten sich zunehmend auf dieses Land, aber auch die Länder des Schengenraums seien in die Fahndung mit einbezogen. Nach Angaben der Polizei kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 40-Jährige etwas angetan hat. Am Dienstag will die Polizei berichten, ob bei der Suche im Wald Spuren zum Verbleib des mutmaßlichen Todesschützen entdeckt wurden.

Viele Hinweise gingen ein

Der Flüchtige soll am Donnerstagabend neben seinem sechs Jahre alten Sohn den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau (34) und dessen Cousine (29) erschossen haben. Der getötete Junge war erst wenige Stunden vor der Tat eingeschult worden. Seine Mutter, die Ex-Frau des mutmaßlichen Täters, konnte zu einer Nachbarin fliehen. Ein drei Jahre altes Mädchen versteckte sich und blieb unverletzt. Ein weiterer Besucher war während der Tat Getränke holen und blieb so verschont. Auch ein drei Jahre altes Mädchen entging dem Tod. Sie versteckte sich im Haus. In welchem Verwandtschaftsverhältnis sie zu den Beteiligten steht, sagte die Polizei zunächst nicht.



Bislang sei eine dreistellige Zahl von Hinweisen zu dem Kroaten und dem Verbrechen vom vergangenen Donnerstagabend eingegangen, hieß es von der Polizei. Sie geht von einer Beziehungstat aus. Berichte verschiedener Medien, der Mann sei Soldat gewesen, bestätigte die Polizei nicht. Seine Ex-Frau sei an einem sicheren Ort und werde rund um die Uhr bewacht, hieß es weiter. Auch die Dreijährige sei wohlauf.

Intensive Suche auch am Wochenende



Am Wochenende hatten etwa 100 Beamte das vier Quadratkilometer große Gebiet nordwestlich von Villingendorf durchkämmt, wie die Polizei in Tuttlingen mitteilte. Bei der Suche nach dem Täter war die Polizei mit Anti-Terror-Anzügen im Einsatz. Neben der persönlichen schusssicheren Weste, hatten die Beamten eine sogenannte ballistische Zusatzschutzausstattung zur Verfügung - bestehend aus einem schusssicheren Schutzhelm sowie zusätzlichem Schutz für Hals-, Schulter und Unterleib. Dazu gehört auch eine Art Panzer für Brust und Rücken, der zum Schutz gegen Langwaffen angelegt werden kann, sowie die Maschinenpistole MP7. Unterstützung erhielten die Beamten von mehreren Hundestaffeln sowie einem Hubschrauber und einer Drohne.



In der Nähe fanden die Ermittler den Wagen des 40-jährigen Tatverdächtigen. Zeugen wollen am Donnerstag in dem Wald auch Schüsse gehört haben. Es bestehe aber keine Gefahrenlage, betonten die Ermittler mit: Es gebe keinen Grund, in dem Dorf oder der Region von seinem gewohnten Tagesablauf abzuweichen. Auch Spaziergänge oder Wanderungen seien ohne Bedenken möglich. Nach dem verdächtigen Kroaten werde in Deutschland und international gefahndet. Auch die kroatischen Behörden seien eingebunden.



Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Der Todesschütze habe kaltblütig und unvermittelt das Feuer auf seine Opfer eröffnet. Der Täter schoss laut Polizei aus einer „Langwaffe“, wohl aus Beständen der ehemaligen jugoslawischen Armee. Von den gefundenen Patronenhülsen könne aber noch nicht auf das Modell geschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Munition passe zu mehreren Waffensystemen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Waffe noch bei sich führt. Die Mutter und ihr Sohn lebten nach Angaben der Gemeinde Villingendorf erst seit März 2017 in dem Ort in einer Einliegerwohnung. Der Besitzer des Hauses soll zum Tatzeitpunkt im Ausland gewesen sein.



Hinweise der Polizei

Personenbeschreibung laut Polizeiangaben: Dunkle, kurze Haare, braune Augen und dünne Lippen. Er ist 1,77 cm groß und wurde zuletzt mit einer schwarzen, längeren Jacke bekleidet gesehen. Unterwegs war er eventuell mit einem grünen Seat-Ibiza, welcher möglicherweise mit einem Kurzzeit-Kennzeichen mit KN-Zulassung versehen ist.

Gesucht wird ein 40-Jähriger. Er war womöglich mit einem grünen Seat Ibiza mit rotem Kennzeichen einer KN-Zulassung (Landkreis Konstanz) auf der Flucht. Dieser Wagen wurde inzwischen gefunden.



Die Polizei fahndet nach dem Vater des erschossenen sechs Jahre alten Kindes, ein 40-jähriger Kroate. Dazu wurde auch ein Bild und eine Personenbeschreibung des Verdächtigen veröffentlicht.



Für weitere Rückfragen hat das Polizeipräsidium Tuttlingen ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 07461/941-117 eingerichtet.

Für Hinweise, welche die Tat betreffen, ist bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ein Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0741/477-107 eingerichtet.



Keine Hinweise auf besondere Gefahrenlage in der Region



Die Polizei hat die Bevölkerung im Schwarzwald zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Es bestehe keine Gefahrenlage, teilten die Ermittler mit. Die Polizei ist in Villingendorf nach wie vor präsent. Es gebe keinen Grund, in dem Dorf oder der Region von seinem gewohnten Tagesablauf abzuweichen. Auch Spaziergänge oder Wanderungen seien ohne Bedenken möglich. Von einer besonderen Gefahrenlage wird derzeit nicht ausgegangen.

Das Video zur Pressekonferenz in Villingendorf:



Gemeinde steht unter Schock

Die Mutter und ihr Sohn lebten nach Angaben der Gemeinde Villingendorf erst seit März 2017 in dem Ort in einer Einliegerwohnung. Der Besitzer des Hauses soll zum Tatzeitpunkt im Ausland gewesen sein.

Der erschossene Sechsjährige ist erst wenige Stunden vor der Tat eingeschult worden. Am Freitag wäre sein erster regulärer Schultag gewesen, bestätigte die Grundschule in Villingendorf. Die Mutter, die sich zu einer Nachbarin rettete, und ein Mann seien am Donnerstag mit dem Jungen zur Einschulung gegangen. Sie befindet sich laut Polizei in psychotherapeutischer Betreuung. Die Mutter und ihr Sohn lebten nach Angaben der Gemeinde Villingendorf erst seit März 2017 in dem Ort in einer Einliegerwohnung. Der Besitzer des Hauses soll derzeit im Ausland sein.„Sowas haben wir in unserer Gemeinde noch nie erlebt und wollten es auch nie erleben. Ich bin fassungslos und bestürzt“, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Bucher (parteilos) am Freitag fassungslos. Die Familie habe seit etwa einem halben Jahr in der Schwarzwaldgemeinde mit rund 3500 Einwohnern gelebt. Auffälligkeiten habe es nicht gegeben. Der Besitzer des Hauses soll derzeit im Ausland sein.Eine weitere Nachbarin der Opferfamilie bestätigt: „Hier kann man ohne Bedenken nachts spazieren gehen.“ Deshalb habe sie die Geräusche zur Tatzeit auch nicht richtig eingeordnet: Der Wind habe wohl Mülleimer umfallen lassen, meinte sie zunächst. Dass es sich um Schüsse gehandelt habe, sei ihr erst später klar geworden. Sie kämpft mit den Tränen: „Mein Neffe ist gestern auch eingeschult worden.“