Villingendorf "Ich bin der, den ihr sucht": Alle Informationen zur Bluttat von Villingendorf nach der Pressekonferenz

Nach fünftägiger Flucht ist der mutmaßliche Dreifachmörder von Villingendorf gefasst worden. Die Ermittler gaben nun auf einer Pressekonferenz weitere Details bekannt. Wir waren für Sie vor Ort.

So lief die Festnahme ab

Eine Region atmet auf: "Für das Sicherheitsgefühl der Bürger eine sehr gute Nachricht", sagen die Ermittler zum Start der Pressekonferenz hinsichtlich der erfolgreichen Festnahme. Kriminaldirektor Rolf Straub spricht jedoch auch vom Schatten der Tat, der nicht so schnell vergehen wird. Rund um die Uhr habe die 70-köpfige Sonderkommission Hochwald gearbeitet. Er dankt ausdrücklich den Medien für die umfassende Berichterstattung, die maßgeblich zum Fahndungserfolg geführt habe.Im Vorbeifahren haben zwei Zeugen den mutmaßlichen Täter in Neufra fußläufig gesehen und dann die Polizei informiert. Um 16:13 sei der Anruf bei der Polizei eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt habe es stark geregnet. "Ich bin der, den ihr sucht", habe der mutmaßliche Täter bei der Festnahme um 16:35 Uhr gesagt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei sich hatte er drei Plastiktüten, in denen sich auch die mutmaßliche Tatwaffe (jugoslawischer Nachbau eines deutschen Karabiner K98K) befand. Weitere Angaben machte der Mann bisher nicht.

Die Ermittler sahen laut Walter Markus, Leiter Soko Hochwald, bei der Fahndung drei mögliche Fluchtvarianten des mutmaßlichen Täters: Eine geplante Flucht, eine spontane Flucht oder Suizid auf der Flucht. Keine Variante hätte ausgeschlossen werden können. Im gesamten süddeutschen Raum seien mögliche Anlaufstellen ausfindig gemacht worden, jedoch ohne Erfolg. Zeugen in Berlin oder auch Rheinland-Pfalz hätten behauptet ihn 100-prozentig gesehen zu haben, doch auch das führte nicht zum erfolgreichen Ende der großangelegten Suche. Die Beamten hätten bis zu 30 Stunden am Stück durchgearbeitet, um eine Festnahme zu erreichen wurden 220 Spuren abgearbeitet. Umso größer sei nun die Erleichterung, dass der Mann gefasst wurde.



Joachim Dittrich, Leiter der Staatsanwaltschaft Rottweil, schließt sich an und nennt die Festnahme "außerordentlich erfreulich". Weitere Ermittlungen werden nun einige Wochen in Anspruch nehmen. Dittrich gehe von einem Tötungsplan aus, der die drei Opfer bewusst miteinbezogen habe. Mord und Heimtücke seien bei der Anklage daher zu Grunde zu legen. Auch der Fluchtweg soll noch weiter rekonstruiert werden. Deswegen bleibt die Sonderkomission diese Woche bestehen. Der Täter wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der Beschuldigte befinde sich aktuell in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter war bei der Festnahme durchnässt und sehr erschöpft. Scheinbar hat er sich in den letzten Tagen nur im Freien aufgehalten - so beschrieben ihn die Beamten bei der Festnahme.



Die Ermittler gehen von einem weiteren versuchten Mord an der Ex-Frau aus, der aber nicht erfolgt sei, so Joachim Dittrich. Sie wurde bis zur Festnahme im Krankenhaus rund um die Uhr bewacht. Nach jetzigem Erkenntnisstand gibt es keine Mitwisser der Tat. Die Schüsse aus dem Wald nach der Tat konnten noch nicht verifiziert werden. Laut den Ermittlern ist es durchaus möglich, dass es der Täter war. Zeugen, die den Täter gesehen hatten, bekommen möglicherweise eine Belohnung (bis zu 5000 Euro).

Frau hatte den Mann bereits mehrfach angezeigt

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, hatte die Ex-Frau des mutmaßlichen Dreifachmörders diesen mehrere Male bei der Polizei angezeigt. Nach Agentur-Informationen war deswegen auch ein Gericht eingeschaltet, das ein Annäherungsverbot ausgesprochen hatte. Wer vorsätzlich eine andere Person verletzt, ihr droht oder nachstellt, dem kann mit einem solchen Verbot der Kontakt untersagt werden. Nach Medienberichten hatte der 40-Jährige die Frau bedroht. Dies wollte die Polizei nicht bestätigen.



Polizei-Pressesprecher Dieter Popp berichtet auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass der Verdächtige Drazen D. aktuell in Rottweil inhaftiert sei. Bei der Festnahme des 40-jährigen Mannes sei kein Schuss gefallen, so der Polizei-Sprecher - obwohl der Verdächtige bei seiner Festnahme nach wie vor bewaffnet war, wie nun bekannt wurde.



Noch ist nicht eindeutig geklärt, ob es sich bei der Waffe um dieselbe handelt, mit der die tödlichen Schüsse in Villingendorf abgegeben worden waren. Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die Schüsse in Villingendorf aus einer automatischen oder halbautomatischen Kriegswaffe aus Armeebeständen abgefeuert worden sind.

Verdächtiger wurde anhand der mitgeführten Waffe identifiziert

Zwei Beamte des Rottweiler Reviers haben den Verdächtigen nach Dieter Popps Angaben im Ort Neufra selbst und nicht etwa auf freiem Feld oder in einem Waldstück gestellt. Der mutmaßliche Todesschütze sei zu Fuß unterwegs gewesen.

Belohnung von 5000 Euro

Die Polizei hatte bei der Befragung des Verdächtigen in der Nacht versucht herauszufinden, wo er sich nach der Tat aufgehalten und ob ihm jemand Unterschlupf gewährte.Der Ort Neufra liegt nur knapp 15 Kilometer von Villingendorf entfernt, wo der Verdächtige mit einem Schnellfeuergewehr drei Menschen getötet haben soll. Darunter seinen sechsjährigen Sohn, der an diesem Tag seine Einschulung gefeiert hatte. Weitere Opfer waren der neue Freund der Mutter des getöteten Jungen sowie eine Cousine des getöteten Mannes.Seit der Tat hatten Dutzende Beamte über mehrere Tage Waldstücke bei Villingendorf nach dem geflohenen Täter durchsucht. Auch international war nach dem Mann gefahndet worden, unter anderem waren die Behörden in Österreich, Frankreich, der Schweiz, Slowenien und Kroatien informiert.Noch am Dienstag hatte die Polizei eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu Ergreifung des Täters führen sollten. Ob die in Aussicht gestellte Belohnung etwas mit der wenige Stunden später erfolgten Verhaftung des Mannes zu tun hat, steht nach aktuellem Stand nicht fest.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters von Villingendorf „total erleichtert und stolz“ gezeigt. „Schön, dass wir diesen Tatverdächtigen dingfest machen konnten und er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Stuttgart. Sein ganzer Respekt gelte den zwei Streifenpolizisten, denen die Festnahme des immer noch bewaffneten Mannes ohne Blutvergießen in Rottweil gelungen sei. „Auf unsere Polizei ist Verlass.“ Er habe sich bei der Polizei in Tuttlingen bedankt.