Villingendorf Familiendrama bei Rottweil: Waldstück bei Herrenzimmern umstellt und abgeriegelt

Ein Mann hat in Villingendorf drei Menschen erschossen. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus - und fahndet derzeit mit mehr als 250 Beamten nach dem flüchtigen 40-Jährigen.

Blutiges Drama in Villingendorf: Was wir wissen Bei einem Familiendrama in Villingendorf bei Rottweil am Donnerstagabend sind drei Menschen erschossen worden. Es handelt sich um einen Mann, eine Frau und einen sechsjährigen Jungen.

Als mutmaßlichen Täter sucht die Polizei mit einem Großaufgebot von 250 Einsatzkräften den Vater des toten Jungen. Es handelt sich um einen 40-jährigen Kroaten.

Der Täter eröffnete unvermittelt das Feuer. Tatwaffe war eine Langwaffe, die laut Polizei wohl aus dem ehemaligen Bestand der jugoslawischen Armee stammt.

Täter war polizeibekannt wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Der Täter lebte getrennt von seiner Ehefrau. Der getötete Mann (34) war der neue Freund der überlebenden Mutter. Die getötete Frau (29) war die Cousine des männlichen Opfers.

Ein dreijähriges Mädchen überlebte das Attentat, das sich laut Polizei vor dem Täter versteckte.

Die Mutter hatte sich vor den Schüssen zu Nachbarn retten können. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus.

Das Fluchtauto des Täters, ein grüner Seat Ibiza mit Konstanzer Kennzeichen (KN) wurde am Freitagnachmittag in Herrenzimmern aufgefunden.



Update 16:40 Uhr: Alle Bilder der Pressekonferenz und der aktuellen Situation des Großeinsatzes bei Herrenzimmern finden Sie in unserer Galerie:

Einsatzbeamte des SEK haben ein Waldstück bei Herrenzimmern umstellt und abgeriegelt. Ein Polizei-Hubschrauber schwebt über dem Gelände.Ende der PressekonferenzErmittler: Wissen nicht mit Sicherheit, ob der Täter noch am Leben ist. Werden alles für die Sicherheit der Bevölkerung tun.Das Fluchtfahrzeug - ein grüner Seat Ibiza mit Konstanzer Kennzeichen - wurde in Herrenzimmern aufgefunden. Polizei: "Herrenzimmern jetzt ein Fahndungsschwerpunkt."40-jähriger Kroate eröffnete sofort das Feuer. Polizei: "Opfer dürften keine Chance gehabt haben."In wenigen Minuten beginnt die offizielle Pressekonferenz zu dem Vorfall in Villingendorf. Wir berichten über die aktuellen Erkenntnisse und liefern ein Video von der Veranstaltung.

Update 12:50 Uhr: Der beim Familiendrama nahe Rottweil vermutlich von seinem Vater erschossene Sechsjährige ist erst wenige Stunden vor der Tat eingeschult worden. Am Freitag wäre sein erster regulärer Schultag gewesen, bestätigte die Grundschule in Villingendorf. Die Mutter, die sich zu einer Nachbarin rettete, und ein Mann seien am Donnerstag mit dem Jungen zur Einschulung gegangen.



„Sowas haben wir in unserer Gemeinde noch nie erlebt und wollten es auch nie erleben. Ich bin fassungslos und bestürzt“, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Bucher (parteilos) am Freitag. Die Familie habe seit etwa einem halben Jahr in der Schwarzwaldgemeinde mit rund 3500 Einwohnern gelebt. Auffälligkeiten habe es nicht gegeben. Der Besitzer des Hauses soll derzeit im Ausland sein.



Update 12:30 Uhr: Bei der Suche nach dem Täter des Familiendramas bei Rottweil ist die Polizei mit Anti-Terror-Anzügen im Einsatz. Neben der persönlichen schusssicheren Weste, hatten die Beamten eine sogenannte ballistische Zusatzschutzausstattung zur Verfügung - bestehend aus einem schusssicheren Schutzhelm sowie zusätzlichem Schutz für Hals-, Schulter und Unterleib. Dazu gehört auch eine Art Panzer für Brust und Rücken, der zum Schutz gegen Langwaffen angelegt werden kann, sowie die Maschinenpistole MP7.



Update 11.22 Uhr: Nach dem Familiendrama in Villingendorf bei Rottweil sucht die Polizei mit rund 100 Beamten nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung sei vor allem auf die Autobahnen in ganz Baden-Württemberg ausgeweitet worden, auch die Grenzstellen seien informiert, hieß es am Vormittag bei der Polizei. Am Tatort, einem modernen Haus in einer ruhigen, gehobenen Wohngegend im 3500-Einwohner-Ort Villingendorf, arbeitete die Spurensicherung.



Gesucht wird ein 40-Jähriger, der womöglich mit einem grünen Seat Ibiza mit rotem Kennzeichen einer KN-Zulassung (Landkreis Konstanz) auf der Flucht ist.



Update 9.10 Uhr: Polizei: Täter ist Vater des toten Kindes - Öffentlichkeitsfahndung

Personenbeschreibung laut Polizeiangaben: Dunkle, kurze Haare, braune Augen und dünne Lippen. Er ist 1,77 cm groß und wurde zuletzt mit einer schwarzen, längeren Jacke bekleidet gesehen. Unterwegs ist er eventuell mit einem grünen Seat-Ibiza, welcher möglicherweise mit einem Kurzzeit-Kennzeichen mit KN-Zulassung versehen ist.



Im Fall des blutigen Familiendramas bei Rottweil fahndet die Polizei nach dem Vater des erschossenen sechs Jahre alten Kindes, ein 40-jähriger Kroate. Dazu wurde auch ein Bild und eine Personenbeschreibung des Verdächtigen veröffentlicht. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. In der Wohnung in Villingendorf waren am Donnerstagabend drei Menschen erschossen worden: das Kind sowie ein Mann und eine Frau. Der Mutter des Kindes gelang die Flucht.



Das Polizeipräsidium Tuttlingen und die Staatsanwaltschaft Rottweil geben um 14 Uhr eine Pressekonferenz in Villingendorf.



Update 8.40 Uhr: Bei der Bluttat am späten Donnerstagabend gab es eine Überlebende: Der Mutter des Sechsjährigen gelang nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Flucht aus ihrer Wohnung, als der Mann zu schießen begann. In der Wohnung blieben ihr sechsjähriger Sohn, ein Mann (34 Jahre) und eine Frau (29) zurück - alle drei starben. Die beiden getöteten Erwachsenen sind laut Polizei Bekannte des Täters.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, nach dem Tatverdächtigen fahnden mehr als 50 Polizisten. Nach dem Bericht der «Neuen Rottweiler Zeitung» ist die Polizei in Amok-Schutzausrüstung im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wird zur Fahndung eingesetzt. Der Tatverdächtige sei zu Fuß oder mit einem Auto auf der Flucht, beides könne nicht ausgeschlossen werden, sagte die Polizei. Auch auf der Autobahn 81 (Stuttgart - Singen) seien daher Autos kontrolliert worden.

Der Mann und der Sechsjährige seien beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot gewesen, teilte die Polizei mit. Die Frau starb während der ärztlichen Behandlung an ihren Verletzungen. Die Tat ereignete sich am späten Donnerstagabend.

Die Lage in dem kleinen Ort mit rund 3500 Einwohnern sei in der Nacht sehr unübersichtlich gewesen, erklärte die Polizei. Die Beamten konnten zunächst nicht ausschließen, dass sich der Täter noch in der Nähe aufhielt. Daher durften Nachbarn ihre Häuser nicht verlassen oder nach Hause gehen.



Für weitere Rückfragen hat das Polizeipräsidium Tuttlingen ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 07461/941-117 eingerichtet.



Für Hinweise, welche die Tat betreffen, ist bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ein Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0741/477-107 eingerichtet.