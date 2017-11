Oberndorf (Kreis Rottweil) Brand an Schießstand bei Heckler & Koch - Feuerwehrmann durch Stromschlag verletzt

Brand an Schießstand bei Heckler & Koch - Feuerwehrmann durch Stromschlag verletzt

Beim Testen von Gewehren beim Waffenhersteller Heckler & Koch ist an einem Schießstand ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei hatten Mitarbeiter am Samstagmorgen an dem Teststand geschossen. Dabei kam es plötzlich zu einem Brand - verbunden mit sehr starkem Rauch. Anwohner des Heckler-&-Koch-Sitzes Oberndorf am Neckar mussten zeitweise Fenster und Türen geschlossen halten.

Ein Feuerwehrmann bekam beim Löschen einen Stromschlag und wurde leicht verletzt.

Brandursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Einem Polizeisprecher zufolge war der Schießstand noch relativ neu und technisch geprüft.