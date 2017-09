Nach fünftägiger Flucht ist der mutmaßliche Dreifachmörder von Villingendorf gefasst worden. Der mit internationalem Fahndungsaufruf gesuchte Mann sei am Dienstagnachmittag in Neufra im Landkreis Rottweil von örtlichen Beamten widerstandslos festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Tuttlingen mit.

Polizei-Pressesprecher Dieter Popp berichtet auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass der Verdächtige Drazen D. aktuell in Rottweil festgesetzt sei. Bei der Festnahme des 40-jährigen Mannes sei kein Schuss gefallen, so der Polizei-Sprecher - obwohl der Verdächtige bei seiner Festnahme nach wie vor bewaffnet gewesen war, wie nun bekannt wurde.



Noch ist nicht eindeutig geklärt, ob es sich bei der Waffe um dieselbe gehandelt hat, mit der die tödlichen Schüsse in Villingendorf abgegeben worden waren. Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die Schüsse in Villingendorf aus einer automatischen oder halbautomatischen Kriegswaffe aus Armeebeständen abgefeuert worden sind.

Verdächtiger wurde anhand der mitgeführten Waffe identifiziert

Zwei Beamte des Rottweiler Reviers haben den Verdächtigen nach Dieter Popps Angaben im Ort Neufra selbst und nicht etwa auf freiem Feld oder in einem Waldstück gestellt. Der mutmaßliche Todesschütze sei zu Fuß unterwegs gewesen. Er hatte bei seiner Festnahme mehrere Taschen bei sich. In einer davon war nach dpa-Informationen eine Waffe versteckt, bei der es sich den Vermutungen der Ermittler zufolge um die Tatwaffe handelt. Sie wird zurzeit im kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes in Stuttgart in Augenschein genommen.



Nach erster Auskunft der Polizeistreife, die den 40-jährigen Kroaten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Dienstagnachmittag bei strömendem Regen festgesetzt hatte, sah der Flüchtige „nicht so aus, als hätte er die letzten fünf Tage im Freien verbracht“. Die Polizei hatte bei der Befragung des Verdächtigen in der Nacht deswegen versucht herauszufinden, wo er sich nach der Tat aufgehalten und ob ihm jemand Unterschlupf gewährt.

Der Ort Neufra liegt nur knapp 15 Kilometer von Villingendorf entfernt, wo der Verdächtige mit einem Schnellfeuergewehr drei Menschen getötet haben soll; darunter seinen sechsjährigen Sohn, der an diesem Tag seine Einschulung gefeiert hatte. Weitere Opfer waren der neue Freund der Mutter des getöteten Jungen sowie eine Cousine des getöteten Mannes.



Seit der Tat hatten Dutzende Beamte über mehrere Tage Waldstücke bei Villingendorf nach dem geflohenen Täter durchsucht. Auch international war nach dem Mann gefahndet worden, unter anderem waren die Behörden in Österreich, Frankreich, der Schweiz, Slowenien und Kroatien informiert.



Noch am Dienstag hatte die Polizei eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu Ergreifung des Täters führen sollten. Ob die in Aussicht gestellte Belohnung etwas mit der wenige Stunden später erfolgten Verhaftung des Mannes zu tun hat, steht nach aktuellem Stand nicht fest. Bei der 60-köpfigen Sonderkommission gingen allerdings auf dem Hinweis-Telefon nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Anrufe ein.



Am Mittwoch wird die Staatsanwaltschaft Rottweil zusammen mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen um 14 Uhr eine weitere Pressekonferenz in Villingendorf zu dem Fall geben. Davor soll der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters von Villingendorf „total erleichtert und stolz“ gezeigt. „Schön, dass wir diesen Tatverdächtigen dingfest machen konnten und er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Stuttgart. Sein ganzer Respekt gelte den zwei Streifenpolizisten, denen die Festnahme des immer noch bewaffneten Mannes ohne Blutvergießen in Rottweil gelungen sei. „Auf unsere Polizei ist Verlass.“ Er habe sich bei der Polizei in Tuttlingen bedankt.