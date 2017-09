Villingendorf Bluttat von Villingendorf: Mutmaßlicher Täter in Neufra festgenommen

Nach fünftägiger Flucht ist der mutmaßliche Dreifachmörder von Villingendorf gefasst worden. Der mit internationalem Fahndungsaufruf gesuchte Mann sei am Dienstagnachmittag in Neufra im Landkreis Rottweil von örtlichen Beamten widerstandslos festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Tuttlingen mit.

Dies teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Demnach lag ein Hinweis aus der Bevölkerung vor. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.



Pressesprecher Dieter Popp berichtet auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass der Verdächtige Drazen D. aktuell in Rottweil festgesetzt sei. Bei der Festnahme des 40-jährigen Mannes sei kein Schuss gefallen, so der Polizei-Sprecher. Zwei Beamte des Rottweiler Reviers haben den Verdächtigen nach Popps Angaben im Ort Neufra und nicht etwa auf freiem Feld oder in einem Waldstück gestellt. Der Tatverdächtige sei zu Fuß unterwegs gewesen. Die zuständige Staatsanwaltschaft sei über die Festnahme bereits informiert, eine Haftprüfung beim Haftrichter ist beantragt, so Dieter Popp.



Der Ort Neufra liegt nur knapp 15 Kilometer von Villingendorf entfernt, wo der Verdächtige mit einem Schnellfeuergewehr drei Menschen getötet haben soll – darunter seinen sechsjährigen Sohn, der an diesem Tag seine Einschulung gefeiert hatte.



Am Mittwoch wird die Staatsanwaltschaft Rottweil zusammen mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen, voraussichtlich um 11.30 Uhr, eine Pressekonferenz in Villingendorf durchführen.