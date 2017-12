Kreis Rottweil 500 Jahre Glauben und Feiern rund um Weihnachten

Eine Sonderausstellung im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt beleuchtet die Wurzeln der Festkultur im südwestdeutschen Raum

Im Wasserschloss in Glatt bei Sulz am Neckar ist jetzt über die Jahreswende 2017/18 ein kulturhistorisches Weihnachtsland zu erleben. Das Kultur- und Museumszentrum im Landkreis Rottweil zeigt dort eine Sonderausstellung unter dem Titel „Weihnachtsbräuche und Weihnachtskunst im schwäbischen Raum“. Sie soll, so eine Mitteilung des Landratsamts Rottweil, die Vielfalt an Brauch- und Kunstformen rund um das Weihnachtsfest in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben anschaulich machen. Dazu hat sich der Landkreis Rottweil mit der Stadt Sulz am Neckar und dem Bürger- und Kulturverein Schloss Glatt im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt die Ausstellung zusammengetan.

„Präsentiert werden exemplarische Zeugnisse der Festkultur, die für den schwäbischen Raum von historischer (und aktueller) Bedeutung sind“, so das Landratsamt Rottweil. Die ausgestellten Kunstwerke und Objekte, Druckwerke und Manuskripte stammten „großenteils aus Museen, Bibliotheken, Archiven und privaten Sammlungen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben“.

Weihnachten sei im Kulturkreis der römisch-katholischen und der evangelischen Kirchen das populärste Fest im Jahreslauf: „Das Weihnachtsfest wandelte sich in der Neuzeit von einem Kirchenfest zu einem vorwiegend privaten und zunehmend profanen Familienfest“, so das Landratsamt Rottweil. „Um das Weihnachtsfest rankt sich ein Geflecht von Bräuchen; der Vielfalt der Brauchformen entspricht die Vielfalt der Kunstformen.“ Die kulturgeschichtliche Ausstellung ist laut Ankündigung in acht Themenbereiche gegliedert. Der Dokumentationsschwerpunkt liege auf der Weihnachtskrippe als symbolträchtigster Manifestationsform der Festkultur. Die ersten beiden Abteilungen seien den Wurzeln von Krippenbräuchen und Krippenkunst gewidmet: der Verehrung des Jesuskindes und der Darstellung der Weihnachtsgeschichte in der Kirchenkunst.

In fünf Abteilungen werden laut Vorschau die Entwicklungslinien der Krippenkultur im südwestdeutschen Raum unter verschiedenen Sachaspekten an exemplarischen Beispielen aufgezeigt.

In einer weiteren Abteilung werde die bunte Fülle der Weihnachtsbräuche, die sich rund um Weihnachtskrippe und Christbaum entfaltet hat, anhand ausgewählter Beispiele veranschaulicht.

Die Weihnachtsausstellung im Wasserschloss in Sulz-Glatt ist bis 4. Februar jeweils freitags bis sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen. Am 24. und am 31. Dezember bleibt das Museum geschlossen. Es erscheint ein Begleitbuch zur Ausstellung.