vor 3 Stunden SK Kreis Rottweil 25-Jähriger randaliert mehrfach und schlägt auf vorbeifahrende Autos ein

Gewalttätige Auftritte eines jungen Irakers – erst in einer Dunninger Spielothek, dann in einem Linienbus, schließlich an der Straße in Mariazell und in seiner Flüchtlingsunterkunft, wo es laut Polizei zu "tumultartigen Szenen" mit weiteren Bewohnern gekommen sei