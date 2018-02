Königsfeld Zunftball begeistert das Publikum

Wolfsnarros und Geisterrecken bieten viel Humor. Der Ball findet zum ersten Mal im Gasthaus Engel statt.

Auch auf neuer Showbühne begeisterten die Programm-Akteure der Narrenzunft Wolfsnarros und Geisterrecken beim Zunftball. Der Saal im Engel war am Samstag erstmals Schauplatz einer urigen und echten Saalfasnet. Hier fanden die 40 Aktiven der Zunft die ideale Bühne, um ihren 32. Ball mit einem komplett "aus den eigenen Reihen" gestalteten Programm zu veranstalten.

Nach dem Einzug der Hästräger zum Neuhauser Narrenmarsch und der Begrüßung durch die Zunftoberen führte in altbewährter Weise Thomas Kammerer mit nicht immer ganz jugendfreien Witzen durchs Programm. Die "Casanovas" aus dem Eschachtal luden mit Stimmungshits zwischen den Programmnummern zum Schunkeln, Mitsingen und Mitklatschen ein.

Als "The Skillers" zeigten fünf Nachwuchstänzerinnen, dass sie die "Moves" schon richtig gut drauf haben. Mit einer "Dorftrampel trifft auf Beamtentrottel"-Nummer begeisterten Laura und Manuel Hezel auf dem Landratsamt. Kostprobe: Sagt er: "Wir Beamte sind Träger des Staates." Erwidert sie: "Des glaub ich, träger geht's nimmer."

Die "Sechs Balljungen" hatten sich drei Wasserbälle besorgt und zeigten in Badehosen eine urkomische Ballettnummer. "Henriette und Klärle" alias Heiner Link und Achim Sander waren auf Reisen in südliche Länder und veralberten die Männer, die Frauen und besonders die Königsfelder. Als "Six Sacks Dance Formation" zauberte das Damenballett eine farbenfrohe Tanznummer auf die Engelbühne. Ganz in rote, blaue und grüne Stoffsäcke eingepackt, tanzten sie zu Klassikern wie "The Lion sleeps tonight" oder auch auf einen Wiener Walzer.

In einem Königsfelder Feinschmeckerlokal hatte der Kellner seine liebe Not mit zwei Damen: Eine Frau Direktor und eine Bäuerin, die mit dem Traktor vorgefahren war, an einem Tisch. Das konnte nicht gut gehen. Nicole Ohnmacht, Susanne und Margit Link sorgten hier für viele Lacher. Als Wikinger verkleidet tanzten unter der Regie von Marianne Ohnmacht "die sechs Os" (Ohnmacht) gemeinsam mit Helmut Maier und zeigten, dass sie wirklich tanzen können.

Mit ihren Bauchläden voller Fanartikel plauderten Ernst und Claudia Bendek einige "schlüpfrige" Geschichten aus ihrem Eheleben aus. Claudia verkaufte DVDs. Ästhetisch ansprechender das Männerballett "Die Macht ist mit dir". Die Ganzkörperanzüge, die blinkenden Schuhsohlen und Fingerspitzen waren optisch höchst wirkungsvoll. Am Stammtisch unterhielten sich die Bauarbeiter Sascha Ohnmacht, Alfons Ohnmacht, Dietmar Kammerer und Heiner Link über allerlei Kurioses aus dem Dorfgeschehen. Etwa, dass der FC statt der erhofften 4000 Euro fürs Verteilen der Gelbe-Säcke-Rollen nur 400 Euro fürs Vereinskässle bekam.

Vor dem großen Finale tanzten "Dick und Doof" (Monika Jais und Achim Sander) zu Hard-Rock-Klängen von ACDC. Im Anschluss ans Programm übernahmen die Casanovas komplett das Kommando und luden die Gäste zum Tanzen ein.

Zunftball

Erstmals fand der Zunftball der Wolfsnarro und Geisterrecken-Zunft Neuhausen aus organisatorischen Gründen im Gasthaus Engel statt. Bis vor zwei Jahren gab es immer zwei Zunftbälle mit gleichem Programm. Einen am Fasnetsamstag und einen drei Wochen zuvor. Aufgrund der kurzen Fasnet im vergangenen und in diesem Jahr entschloss sich der Zunftrat, nur eine Veranstaltung anzubieten. Geblieben ist der Kinderball, der um 15 Uhr am gleichen Ort stattfindet und für die Programmakteure die Generalprobe darstellt. (log)