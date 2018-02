Königsfeld Zinzendorfplatz: Bäume fallen unter polizeilichem Schutz

Umgestaltung des Zinzendorfplatzes gestartet. Befürchtete Störaktionen bleiben weitgehend aus. Projekt sorgt seit Jahren für emotionale Diskussion.

Die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes in Königsfeld hat mit den Baumfällungen am Montag begonnen. Einen genauen Termin wollte vorab niemand nennen – auch, weil offenbar mit Störaktionen der Gegner zu rechnen war. Aus diesem Grund war auch die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Beamten vor Ort. Rund um den Zinzendorfplatz wurden am Montag Straßen und Parkplätze gesperrt, Hinweisschilder wiesen seit Freitag auf diese Sperrungen hin. Das Fällen der Bäume konnte am Montag abgeschlossen werden. Noch ausstehend ist die Verpflanzung dreier Bäume, die an anderer Stelle in Königsfeld gesetzt werden sollen.

"Wenn mit Störaktionen zu rechnen ist, dann fährt die Polizei einen Einsatz", sagt ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Es hätten Hinweise vorgelegen, wonach Gegner der Fällaktionen die Maßnahme stören wollten. Wegen dieser Hinweise seien beim Zinzendorfplatz Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Drei Fahrzeuge rund um den Platz, ein gutes Dutzend Polizisten war über Stunden im Einsatz.

Im Verlauf des Montags sei es aber nur vereinzelt zu Unmutsbekundungen gekommen. "Es sind immer wieder Einzelpersonen zum Zinzendorfplatz gekommen und haben ihren Unmut, teils mit lauten Rufen, kundgetan", so der Polizeisprecher. Die Polizeibeamten mussten jedoch nicht eingreifen. Eine Gruppe habe sich nicht formiert.

Die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes sorgte seit Jahren für Diskussionen, brachte das Vorhaben der Gemeinde wegen einer Petition sogar bis in den Landtag. Durch diese Petition verzögerte sich der Start der Umgestaltung um rund ein Jahr.

Die Fällarbeiten seien wie geplant abgeschlossen worden, sagte Bürgermeister Fritz Link am Montag. Zwar seien diese Fällungen zunächst ein "schmerzhafter Eingriff", er sei jedoch sicher, dass die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes am Ende eine deutliche Aufwertung darstellen wird. Er dankte der Polizei ausdrücklich für die gute Vorbereitung und Begleitung der Maßnahme. Es habe vorab hinweise gegeben, dass die Arbeiten gestört werden sollen. Immer wieder habe es Hinweise darauf gegeben, dass Gegner sich an Bäume ketten oder auf diese klettern wollten. Es sei wichtig, dass solche Anzeichen auch ernst genommen werden, so Link.

Die Polizei sei auch mit entsprechend geschultem Personal vor Ort gewesen, um bei eventuellen Aktionen deeskalierend einzugreifen. Die Arbeiten auf dem Zinzendorfplatz folgen nun einem mehrstufigen Plan. Die neuen Linden werden nach diesem im November gepflanzt.

Lange Diskussion

Die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes ist in Königsfeld Thema seit 2010. Sie ist damals als Projekt des Städtebaulichen Sanierungsprogramms gesetzt worden. In 2016 fanden vier Veranstaltung zur Beteiligung der Bürger statt. Daraus entwickelte sich eine emotionale Diskussion. Der Gemeinderat entschied sich im Oktober 2016 für die Variante, die nun zur Umsetzung kommt. Mit der Entscheidung des Gremiums war die Debatte um den Platz aber nicht abgeschlossen. 2017 versuchte eine Petition, die von Gegnern der Baumfällungen eingereicht wurde, die Umgestaltung zu stoppen. Die Fertigstellung ist für Oktober 2019 geplant. (pga)