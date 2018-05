Königsfeld Viel Lob für geplante Bebauung an der Veilstraße

Für die geplante Innerort-Verdichtung mit drei Mehrfamilienhäusern in Königsfeld ernten die Investoren Wohlwollen. Rede-Recht bekommen sie aber nicht.

Sie waren eigens aus dem Hotzenwald angereist, um im Königsfelder Ortsteilausschuss dabei zu sein, wenn über ihre Baupläne verhandelt wird. Dass sie am Ende der etwa zweieinhalb Stunden dauernden Sitzung gezwungenermaßen wortlos wieder abziehen mussten, stieß bei dem Ehepaar, das anonym bleiben möchte, auf kein Verständnis. Als nämlich ihr geplantes Bauvorhaben zur Aussprache kam, wurde ihnen aus formalen Gründen nicht das Wort erteilt. „Das sieht die Gemeindeordnung nicht vor“, verweigerte Bürgermeister Link den Bauwilligen die Möglichkeit, ihr geplantes Vorhaben zu erläutern und damit zur Diskussion beizutragen.

Da nützte es auch nichts, dass es vorab aus den Reihen der Räte sehr viel Lob gab, weil die künftigen Bauherren mit zur gewünschten Innenstadtverdichtung beitragen wollen. „Dieses Vorhaben verdient viel Lob“, hatte sich Thomas Fiehn bei dem Ehepaar bedankt. Vorausgegangen waren bereits zahlreiche Gespräche mit Jürg Scheithauer, dem Ortsbaumeister der Gemeinde, in denen man sehr viel Verständnis für die Belange der Gemeinde gezeigt habe, so der Antragsteller. Schließlich habe man sich sogar bereit erklärt, einer möglichen Variante 3 der eigenen Baupläne zuzustimmen. Aber eben dieses wollte man in der Sitzung erläutern.

Nach den Plänen des Ehepaares, in dessen Besitz sich ein Grundstück an der Veilstraße befindet, bei dem es sich um einen Teil der Hoffläche des ehemaligen Rotwaldbauer-Hofes handelt, sollten dort nach und nach drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Die geplante Aktivierung dieser Brachfläche, die man in Königfeld bisher als nicht aktivierbar wahrgenommen hatte, entspricht voll und ganz der gesetzlichen Vorgabe zur vorrangigen Entwicklung und Nachverdichtung von innerörtlichen Grundstücksflächen, heißt es in den Erläuterungen für die Gemeinderäte. Dass man jetzt nicht ins Gespräch gekommen ist, war für das Paar wohl enttäuschend.

In einem weiteren Punkt wurde über die punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gewann Kinderweide und Hinterer Hutzelberg gesprochen. Dort sollen zwischen 25 und 30 Baugrundstücke entstehen, wobei aus den Reihen der Gemeinderäte der Wunsch nach einer Reduzierung dieser Zahl zugunsten von mehr öffentlichen Grünflächen vorgetragen wurde. Wirklich konkret könne man aber erst werden, so Bürgermeister Link, wenn ein Bebauungsplan erstellt wird. Allerdings denke man im Rahmen der Erschließungsskizze, die den Plänen beigefügt war, über eine notwendige verkehrliche Erschließung auch für Fußgänger und Radfahrer nach. Ebenso war bei den Beratungen von einem Lärmschutzwall die Rede, der notwendig werden könne, und auch ein Ballfangzaun zum nahen Golfplatz hin war im Gespräch. Mit der jetzt beschlossenen punktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes machten die Mitglieder des Ortsteilausschusses den Weg frei für die weiteren Planungen.