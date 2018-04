Königsfeld Vereinsheim bringt SV satten Gewinn

Durch ein erweitertes Angebot steigen die Einnahmen im vergangenen Jahr sprunghaft an.

Die Fußballer des Sportvereins Buchenberg wollen alle Reserven mobilisieren, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Dieses Ziel setzten sich die Sportler jetzt bei ihrer Jahreshauptversammlung. Mit 362 Mitgliedern ist fast jeder dritte Einwohner des Königsfelder Ortsteils Vereinsmitglied, die Truppe ist aus dem sozialen Gefüge des Ortslebens nicht wegzudenken. Sämtliche Abteilungen vermelden Zuwachs oder Stabilität, die Finanzen sind gesund.

"Wir müsse unsere zuletzt gute Leistungen nun in Punkte umsetzen, dann ist der Abstieg kein Thema für uns", betonte Spielausschuss-Mitglied Rico Heckmann. Sechs Spiele vor Saisonschluss steht die erste Mannschaft in der Kreisliga A auf der 14. Tabellenposition, zumindest der zwölfte Platz wäre für den Klassenerhalt nötig. Zuletzt mangelte es den Buchenbergern nach eigener Auskunft in ihrer zweiten Saison der Spielgemeinschaft mit dem FC Neuhausen mangels Bestand eines soliden Kaders an routiniertem Spielablauf.

Die Damengymnastik vermeldet einen Zuwachs auf knapp 25 Teilnehmerinnen. "Wir stoßen an unsere räumlichen Grenzen in der Halle", sagt Heidi Kaiser aus der Abteilung. Glücklicherweise habe der Vereinsvorstand der Aufstockung von Sportgeräten angesichts der erhöhten Teilnehmerzahlen bereits zugesagt. Die Freizeitsportgruppe mit den Sparten der Fitnessgymnastik und Radgruppe hat jetzt 23 Aktive. Die Abendtouren der Radgruppe auf den Mountain- oder E-Bikes führen nicht selten über eine Distanz von 30 bis 40 Kilometern. Man freue sich bereits auf die startende Radsaison im Mai.

Schweren Herzens hingegen muss sich der Verein aufgrund beruflicher Perspektive und Wohnortswechsel von seiner Kassiererin Simone Klausmann trennen. In ihrem letzten Bericht veröffentlicht sie erfreuliche Zahlen: Nach einem leichten Minus in 2016 erwirtschaftet der Verein 2017 ein Plus von etwa 11 000 Euro. Nachdem das Angebot im Vereinsheim erweitert wurde, stieg hier der Umsatz um 46 Prozent, bei Festen gar um 60 Prozent an. Der Verein hat die Rücklagen angesichts geplanter Investitionen auch nötig. Annette Fuchs wurde zur neuen Kassiererin gewählt. Daniel Reuter bleibt der Vorstand der Technik.

Der Verein ehrte auch treue Mitglieder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhalten die goldene Vereinsehrennadel und die Ehrenmitgliedschaft Martin Hils, Günter Kaiser, Josef Klausmann und Werner Fichter. 25 Jahre dabei sind Matthias Blum, Roger Koch, Manuela Meder, Ursula Stanoschefsky, Sabine Steinebrunner und Susanne Wetzel.