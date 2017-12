Königsfeld Seniorin in Königsfeld von Auto überrollt

Seniorin in Königsfeld von Auto überrollt

In Königsfeld ist eine Frau von einem einparkenden Auto schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen kurz vor 11 Uhr in der Friedrichstraße ereignet hat, ist eine 81-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeimeldung wollte Autofahrer im Bereich der Hausnummer 10 rückwärts in eine parallel zur Friedrichstraße verlaufende Parklücke einparken.

Genau in diesem Moment überquerte die Fußgängerin mit einem Rollator die Straße. Die Frau wurde von dem Auto erfasst, zu Boden geworfen und dann auch noch im Bereich der Beine vom linken Hinterrad des Fahrzeugs überrollt, teilt die Polizei mit. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde die schwer verletzte Frau in eine Klinik gebracht.