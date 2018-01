Königsfeld Schöner Basar rund ums Kind

Neuhauser Angebot wird von den Eltern gerne wahrgenommen.

Königsfeld (kst) Erfolgreich verlief der mittlerweile traditionelle Kinderbasar zu Jahresanfang in Neuhausen. Der Elternbeirat hatte wieder zum Stöbern und Kaufen in die Kindertagesstätte eingeladen. So konnte man jede Menge Sachen rund um Baby und Kind erstehen. Das Meiste davon war sehr gut erhalten, alles frisch gewaschen, gebügelt und nach Größen sortiert. Nach Herzenslust stöberten die vielen Eltern in den Sachen. Doch es gab nicht nur günstige gebrauchte Kinderkleidung und Fasnachtskostüme zu kaufen. Spiele, Bücher, Rutscherautos, Kinderwagen, Wiegen und Werkbänke wechselten in kurzer Zeit ihre Besitzer. Viele Eltern waren bepackt mit Tüten und Taschen. Das Team um die Vorsitzende des Elternbeirates, Katharina Ortlepp, sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Kaffee und Kuchen waren auch im Angebot.