Königsfeld Opernsängerin verzaubert Königsfelder Publikum

Alexandra Coku und Stéphane Bölingen absolvieren im Kirchensaal in Königsfeld einen beeindruckenden Auftritt.

Die Opernsängerin Alexandra Coku gab in Begleitung von Stéphane Bölingen am Flügel ein Körper und Seele erwärmendes Konzert für ein dankbares und aufmerksames Publikum. Das Konzert am vergangenen Samstag ist im Rahmen der beliebten Samstagskonzerte im Königsfelder Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeinde von der Geistige Nothilfe Königsfeld veranstaltet worden.

Wer seinen sonnigen Samstagnachmittag der Ehre der Musik widmete, verließ den Kirchensaal bestimmt auch mit Sonnenschein im Herzen. Die gefühlvolle, aber disziplinierte Stimme der weltweit gefragten Sopranistin und das Klavierspiel ihres Begleiters überzeugten durch eine enorme Präsenz. Im Programm standen Lieder von Mozart, Debussy, Beethoven und Mahler, die den Nachmittag durch dieses abwechslungsreichende Repertoire der Wiener Klassik und des Jugendstils zu einem feierlichen Anlass verwandelten.

Schmerzliche Liebeslieder, leidenschaftliche Werke über die großen Fragen von Leben und Tod wurden dabei hochkünstlerisch dargestellt. Sogar aus musikhistorischen Aspekten heraus waren die Lieder echte Raritäten: Debussys Liedertexte stammen vom Komponisten selbst und Beethovens Lieder wurden bei den ersten Anzeichen seiner Ertaubung vertont. Der nicht enden wollende Applaus des Publikums am Konzertende zeigte die Begeisterung für die außergewöhnlichen Künstler, die in ihren Zugaben weitere Werke der romantischen Musikliteratur mit Freude darstellten.

Als Konzertsängerin hat die Amerikanerin Alexandra Coku mit vielen der bedeutendsten Orchester der Welt gearbeitet, als Opernsängerin ist sie eine gefragte Hauptdarstellerin in vielen europäischen und amerikanischen Opernhäusern und Festivals. Sie trat in den wichtigsten Konzert- und Opernhäusern der Metropolen Europas und Nordamerikas auf. Stéphane Bölingen studierte in Hannover, Paris und Trossingen. Er übt eine rege Konzerttätigkeit aus und war in jüngster Vergangenheit bei Liedfestivals und Rundfunkübertragungen (NDR, Bayern 4 Klassik) zu hören.