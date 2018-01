Königsfeld Neujahrsempfang: Bürgermeister Fritz Link betont die Bedeutung des kulturellen Erbes in der Gemeinde Königsfeld

Zugleich wird die sanierte Gemeindehalle Weiler feierlich eingeweiht. Mehrere Großprojekte stehen aber noch an.

Gleich für zwei feierliche Anlässe hatte die Gemeinde am gestrigen Sonntag in die Gemeindehalle in Weiler eingeladen. Zum einen fand der jährliche Neujahrsempfang von Bürgermeister Fritz Link, zum anderen die Einweihung der nun fertig sanierten Halle statt. Bei seiner Ansprache betonte der Bürgermeister dann auch das kulturelle Erbe, das sich eben auch in Form solcher Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume wie die Gemeindehalle darstelle.

"Mit der Einweihung dieser modernisierten Ortsteilhalle können wir die Vielfalt unserer sechs Teilorte in der Einheit unserer Gesamtgemeinde und deren ständigen Wandel erfahren", sagte Bürgermeister Link. Denn die Halle werde seit Jahrzehnten von den örtlichen Vereinen bewirtschaft, die zu der kulturellen Vielfalt dazugehören. In den Erhalt dieser "unverzichtbaren Gemeinschaftseinrichtung" investierte die Gemeinde deshalb rund 2,2 Millionen Euro. "Ich bin überzeugt, dass diese modernisierte Halle sicherlich allen heutigen Anforderungen umfassend gerecht wird", sagte Bürgermeister Link.

Aber auch Baudenkmälern komme eine kulturelle Bedeutung zu. "Denn das Kulturerbe in Form erhaltenswerter Ortsbilder kann nur überleben, wenn es gepflegt und authentisch überliefert wird." Konkret nannte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes. Hier gehe es nicht um die Fällung von Bäumen, sondern um die Bewahrung des Kulturerbes durch Wiederherstellung der ursprünglichen Platzanlage. Dieses Großprojekt mit Kosten von rund 2,3 Millionen Euro soll 2018 umgesetzt werden.

Ebenfalls Thema im Jahr 2018 wird der demografische Wandel sein. Dafür werde die Gemeinde für rund 41 000 Euro eine Downhill-Strecke für die Jugend errichten. Auf der anderen Seite sei durch die Mediclin-Gruppe ein neues Pflegeheim mit 90 Betten geplant.

Auch der Breitbandausbau schreite voran. So sei für das Jahr 2018 der Anschluss des Ortsteils Burgberg mit Kosten in Höhe von Rund 240 000 Euro und des Ortsteils Königsfeld inklusive der Albert-Schweitzer-Klinik mit einer Investitionssumme von rund 635 000 Euro vorgesehen.

Die Planung für eine neue Hotel- und Ferienhausanlage auf der Kinderweide soll 2018 weiterverfolgt werden. Dies sei eine Chance zur notwendigen Steigerung eines qualifizierten Bettenangebots, sagte Bürgermeister Fritz Link. "Entscheidend wird sein, ob der Projektentwickler sowohl die Betreiber- als auch die Investorenfrage erfolgreich klären kann."

Anlässlich des Neujahrsempfangs gab es auch eine Reihe von Ehrungen und Auszeichnungen, die Bürgern für besondere Verdienste und Leistungen zuteilwurden. Allen voran wurde die ehemalige Gemeinderätin Brigitte Storz für über 25 Jahre kommunalpolitisches Engagement mit der Bürgermedaille, der höchsten Auszeichnung der Gemeinde Königsfeld, geehrt. Sie habe sich "wie eine Mutter" für den Ortsteil Neuhausen eingesetzt und überzeuge menschlich mit Humor, Ehrlichkeit und Sachlichkeit, sagte Link.

Mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wurden Dietmar Eschner und Joachim Haas vom Fußballclub Königsfeld und Anneliese Spangenberg für ihren Einsatz für das Wohl und die Integration der Flüchtlinge in der Gemeinde. Isolde Eschner erhielt eine Ehrung für ihren Einsatz beim FC Königsfeld, insbesondere für die Pflege des Vereinsheims und die Organisation von Festen.

Für ihre sportliche Leistungen bei den Judomeisterschaften Schwarzwald-Bodensee wurden Bjarne Dold, Thomas Strasser und Natalie Niethammer vom Turn- und Sportverein Königsfeld ebenso ausgezeichnet, wie die Schüler der Zinzendorfschulen Max Jäckle, Joshua Merzkirch und Philip Pusch für ihren Erfolg beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia in der Sportart Golf. Verena Nagel, Julia Vieira de Silva, Hanna Hauber und Lehrer Raffael Limberger, ebenfalls von den Zinzendorfschulen, erhielten eine Auszeichnung für die erfolgreiche Teilnahme am landesweiten Planspiel Börse der Sparkasse.

Die Blutspende-Ehrennadel wurde an Matthias Fleig, Sandra Gönner, Achim Leibach, Raffaele Minniti, Lukas Oberdorfer, Helena Schwager und Uwe Schwarzwälder für zehnmaliges Spenden, an Johannes Bäuerle, Thomas Hoess, Lothar Obergfell und Beate Schwarzwälder für 25-maliges Spenden und an Torsten Bauer, Norbert Kaiser, Manfred Obergfell und Alexander Wilde für 50-maliges Spenden verliehen.