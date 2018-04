Königsfeld Königsfelder Feuerwehr fährt fast jede Woche einen Einsatz

Wehr Königsfeld rückt im Jahr 2017 zu 48 Einsätzen aus. Die Mannschaftsstärke bleibt auch weiterhin konstant.

Die Feuerwehr Königsfeld leistet unersetzliche Arbeit in der Gemeinde Königsfeld und der Umgebung. Dies wurde bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr erneut deutlich. Feuerwehrkommandant Erich Dieterle lies das vergangene Jahr Revue passieren, bei dem die Wehr im durchschnitt beinahe jede Woche zu einem Einsatz ausgerückt ist. Außerdem stellte Bürgermeister Fritz Link den bisherigen und weiteren Verlauf des Feuerwehrkonzepts 2020 vor.

Im Jahr 2017 sei die Feuerwehr Königsfeld zu 48 Einsätzen ausgerückt, berichtete Feuerwehrkommandant Erich Dieterle. Bei 52 Wochen im Jahr macht das durchschnittlich ein Einsatz in fast jeder Woche. Unter den Einsätzen befanden sich unter anderem der Großbrand des Restaurants Günthers sowie vier Kleinbrände. Mit 22 Alarmierungen machten technische Hilfeleistungen erneut den größten Anteil aus. Zudem habe es im vergangenen Jahr neun Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen gegeben, sagte Kommandant Dieterle.

Die Mannschaftsstärke der Gesamtwehr betrage derzeit 128 aktive Feuerwehrleute, in der Alterswehr seien 62 Kameraden und die Jugendfeuerwehr bestehe momentan aus 33 Jugendlichen, sagte Erich Dieterle. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Christoph Kleiner betonte die Bedeutung von Letztgenanntem. Die Wehr Königsfeld sei "eine agile Feuerwehr" und der Personalstand sei konstant, sagte er. Um dies zu bewerkstelligen sei die Jugendarbeit enorm wichtig.

"Die Gesamtwehr Königsfeld war fast jede Woche im Einsatz", sagte Bürgermeister Fritz Link zeigte anerkennend. Er dankte den Feuerwehrkameraden für ihren Einsatz zum Wohl anderer und sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu. So konnte man für das Feuerwehrkonzept 2020 in 2017 "drei Viertel Vollzug melden." Im vergangenen Jahr seien hierfür rund 260 000 Euro investiert worden. So erhielt die Feuerwehr Weiler ein neues mittleres Löschfahrzeug (MLF), bei dem der Kostenanteil der Gemeinde rund 126 000 Euro betragen hat. In diesem Zusammenhang dankte Fritz Link dem Beschaffungsausschuss der Feuerwehr, die fast 960 Stunden in die Planung investiert und der Gemeinde so große finanzielle Einsparungen ermöglicht habe.

Für 2018 sie das Feuerwehrkonzept ein neues MLF für die Abteilung Buchenberg vor. Des Weiteren ist für 2019 der Umbau des Gerätehauses geplant, um Platz für einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) mit Allradantrieb zu schaffen, der 2020 angeschafft werden soll. Der voraussichtliche Gemeindeanteil liegt bei rund 320 000 Euro. Sollte es 2018 keine Förderung für den MLF für Buchenberg geben, werde man die Anschaffung von gebrauchten MTWs für Burgberg, Neuhausen und Weiler, die für 2019 geplant ist, vorziehen, erklärte Link. Andernfalls gelte weiterhin "Einsatzfahrzeuge vor Transportkapazitäten."

Ehrung und Beförderung

Anlässlich der Hauptversammlung der Gesamtwehr sprach Kommandant Dieterle Ehrungen und Beförderungen aus. Für 40 Jahre Dienst am Nächsten in der Feuerwehr wurden Frank Schwarzwälder und Andreas Schirm geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Andreas Seckinger eine Ehrung. Michael Roth wurde von Kommandant Dieterle zum Oberlöschmeister befördert, Reiner Kriehn zum Löschmeister und Sven Maurer darf sich nun Hauptfeuerwehrmann nennen. (tol)