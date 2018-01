Für die kommende Fasnet haben die Vereine in Königsfeld einen vollen Kalender.

Die Fasnacht in der Gemeinde Königsfeld fängt nicht erst am Schmotzigen Dunnschtig an. Mit Häs abstauben, Fähnle aufhängen und Fasnachtsbällen sind die Narren schon einige Wochen vorher beschäftigt. Der Narrenfahrplan für die kommenden Tage gestaltet sich daher wie folgt: