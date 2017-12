Königsfeld Klangerlebnisse aus dem alten Russland in Königsfeld

Kosaken-Chor tritt im Haus des Gastes mit Russsischen Klassikern und Weihnachtslieder auf und begeistert das Publikum.

"Aus den Tiefen der russischen Seele", so das Motto des neuen Konzertprogramms der Maxim Kowalew Don Kosaken. Die siebenköpfige Chor-Gruppe erstklassig ausgebildeter Sänger machte im Rahmen ihrer Europatournee "Ich bete an die Macht der Liebe" auch halt in Königsfeld. Versprochen wurde, den Hörern ein "Zeugnis vom Geiste des alten, unvergänglichen Russlands" abzulegen, welches in der Tagespolitik oftmals dem Untergang geweiht scheint. Mit Kunst wider die Vergessenheit ist also die Maxime. Den Erwartungen des Auditoriums hat das Sujet wohl entsprochen, es hielt sich beim Applaus nicht zurück.

Die Titelauswahl sprach Bände über Absicht und Essenz des Abends: "Goldene Krippe", "Alte Klosterlegende" oder "Himmel und Erde". Angesetzt waren russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weihnachtslieder, Balladen und Volksweisen mit ihrem ganz eigenen Kosaken-Esprit. Nichts liebt ein Kosake, die Verbände bestanden größtenteils aus entflohenen Leibeigenen, mehr als die individuelle Freiheit. Liebe zur russischen Tiefebene, Steppe, Natur und die Entscheidungsfreiheit der Reiter, sich ungehindert in dieser zu bewegen, spiegeln sich unverwechselbar in Emotionalität und Leidenschaft dieser Sangesart wider.

Doch zunächst bewies die Truppe, dass sie auch auf einem veritablen Niveau den weihnachtlichen Evergreen "O Tannenbaum" ihren Stimmbändern entlocken kann. Die Show durchsetzten zudem international bekannte russische Volkslieder wie "Moskau bei Nacht" und "Abendglocken". Als die Don Kosaken zu dem Stück "Ein junger Kosak spaziert über die Donau" und dem Lied, welcher wohl auf eigentümlichste Art und Weise die russische Seele verkörpert, "Katjuscha" ansetzten, konnte stellenweise in den Reihen des Auditoriums ein Schunkeln beobachtet werden. Begleitet von Akkordeon und Soloeinlagen in Tenor, Bass und Bariton bot sich den knapp 100 Gästen im Haus des Gastes eine festliche und ausklingende Weihnachtsatmosphäre unter stimmgewaltigen Gesang. So gelang es dem Chor unter großem Applaus, eine Brücke zur Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zu schlagen.

Am heutigen Samstag sind die Maxim Kowalew Don Kosaken auf ihrer Tour noch ab 14 Uhr in der Lutherkirche in Konstanz und ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Rottenburg zu hören. Eintrittskarten gibt es im Internet beispielsweise unter www.reservix.de.

Maxim Kowalew

Der in Danzig geborene Maxim Kowalew ist ein Kind zweier Welten, die Mutter ist Deutsche, der Vater russischer Abstammung. Erzählungen, Lieder und Geschichten des Ostens und Kosaken haben ihn seit jeher fasziniert, ohne das er den Blick und Zugang zum Westen je verloren hat. Nach dem Studium an der Musikhochschule in Danzig folgten zahlreiche internationale Opernengagements und Auftritte mit Kosaken Chören. Seit Jahrzehnten hält er mit seinem Chor das musikalische Erbe der Kosaken in Westeuropa wach.