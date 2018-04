St. Georgen Integrationsmanager: Das Land denkt hier zu kurz

Löblich, aber in der Folge inkonsequent: Die Befristung der neuen Integrationsmanager birgt eine Schwäche. Denn in zwei Jahren kann eine vertrauensvolle Arbeit keine Früchte tragen.

Zweifellos ist dieser Schritt richtig: Das Land stellt den Kommunen Mittel für die Integration der Flüchtlinge zur Verfügung. Doch leider ist dieser Schritt halbherzig. Am Ende kann dieser Impuls stocken, ja zunichte gemacht werden. Zwar ist der Zeitpunkt gut gewählt. Viele ehrenamtliche Helfer sind ein wenig müde geworden. Die Erfahrung, dass es doch länger braucht, als erwartet, dass die Geflüchteten hier ankommen, tut ein Übriges. Vom Aufwand her betrachtet, ist es auch vertretbar, dass sich zwei Kommunen einen Integrationsbeauftragten teilen.

Eher kontraproduktiv ist da die Befristung der Mittel für Sven Sebening auf zwei Jahre. Wenn der junge Sozialarbeiter seine Arbeit zufriedenstellend machen soll, muss er auf Menschen zugehen, denen in der Regel die Erfahrung fehlt, dass es jemand gut mit ihnen meint. Nur, wenn er sich als verlässlicher, fester Ansprechpartner erweist, erwirbt er bei den Geflüchteten Vertrauen. Dieser Prozess benötigt Zeit.

Wenn das Land Nachhaltigkeit in der Integrationsarbeit möchte, muss es nachbessern. Professionelle Strukturen, welche hilfsbedürftige Menschen in unser Leben einbinden, lassen sich nicht in zwei Jahren etablieren, um danach ehrenamtlich zu funktionieren. Deshalb wäre es wünschenswert, dass das Land die Arbeit der Integrationsmanager durch unbefristete Beschäftigungsverhältnisse anerkennt.

