Königsfeld In fast jedem Hund steckt ein Familienmitglied

Angriffe von Hunden mit schweren bis tödlichen Verletzungen machen derzeit Schlagzeilen. Nach einer tödlichen Attacke Ende Mai 2017 muss sich derzeit ein Paar vor dem Amtsgericht Sigmaringen wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Beim Hundesportverein Königsfeld sieht man solche Nachrichten mit Sorge. Dort wird auf die richtige Erziehung des Vierbeiners großen Wert gelegt. Am Sonntag, 10. Juni, lädt der Verein deshalb anlässlich des Tags des Hundes wieder auf das Vereinsgelände ein.

Der Verein

Der Hundesportverein Königsfeld wurde im Jahr 1979 gegründet und hat derzeit 50 Mitglieder. Jährlich lädt der Verein am Tag des Hundes zu sich auf das Vereinsgelände am Nägelesee 16 ein, bei dem der Verein sich und seine Arbeit vorstellt. So auch am Sonntag, 10. Juni 2018, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Die Besucher haben die Möglichkeit, mit ihren eigenen Hunden im Spaßparcours ihre Teamfähigkeit unter Beweis zu stellen oder das Schnüffelparadies auszuprobieren. Um 16 Uhr findet ein Hunderennen statt, bei dem jeder der möchte teilnehmen und auch Preise gewinnen kann. "Die Leute sollen sehen, dass es Spaß macht, einen Hundeplatz zu besuchen", sagt Annabell Krämer. Für das leibliche Wohl der Gäste gibt es mit Kaffee und Kuchen sowie Würstchen. Der Eintritt ist kostenlos.