St. Georgen Fußballclub Weiler erhöht Mitgliedsbeiträge deutlich

Stefan Hock erläutert das Projekt und wird dennoch nahezu einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt.

Einen hohen Vertrauensbeweis bescherten die Mitglieder des Fußballclubs Weiler ihrem Vorsitzenden Stefan Hoch. Von 50 anwesenden Mitgliedern stimmten bei einer Enthaltung 49 für ihn, als er sich der Wahl zum Vorsitzenden stellte. Groß war auch der Beifall. Kurz zuvor hatte der Vorsitzende erklärt, wie der Mitgliedsbeitrag bis 2020 den Anforderungen entsprechend angepasst werden soll. Darüber hinaus wünschte sich Hock mehr Einsatz der Mitglieder bei Vereinsveranstaltungen.

Wurden 2017 für Erwachsene 30 Euro erhoben, werden 2018 40 Euro fällig und 2020 50 Euro. Derselbe Zeitabschnitt gilt für alle nachfolgenden Beitragserhebungen. So werden Frauen, Kinder, Auszubildende, Studenten und Rentner 15, 40 und 50 Euro entrichten. Der künftige Familienbeitrag stellt sich wie folgt dar: 50 Euro, ab 2018 70 Euro plus ein Kind, dann 2020 90 Euro. Familien mit zwei Kindern bezahlen ab 2018 85 Euro und an 2020 105 Euro. Bei Familien mit drei Kindern 100 Euro und 2020 120 Euro. Vorsitzender Stefan Hock erläuterte die Beitragsstruktur, stellte die Frage nach dem Einverständnis, was ohne Gegenstimme bewilligt wurde.

Bei den Wahlen wurde Oliver Brandes zum Bereichsleiter Technik gewählt. Bereichsleiter Jugend ist Petra Schwarzwälder, Bereichsleiter Kommunikation Tobias Lupfer. Vorsitzender Stefan Hock wurde auch zum Bereichsleiter Organisation gewählt.

Einen ausführlichen Einblick in die Kassengeschäfte gab Ralf Rapp. Dabei wurde deutlich, wie sich die Einnahmen und Ausgaben über das Geschäftsjahr verändern. Ein Gönnner des FCW, der anonym bleiben möchte, 2017 10 000 Euro. Man werde das Geld auf die hohe Kante legen, um unvorhergesehene Ausgaben auffangen zu können, sagte Rapp. Als sportlicher Leiter erläuterte Frank Seckinger überaus locker die Tabellenstände.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Miriam Schweikart, Patrick Weisser und Martin Burgbacher geehrt. Seit 25 Jahren Mitglied sind Boris Schmid, Anne Schwarzwälder, Peter Schwarzwälder. Seit 50 Jahren sind Hans Mack, Erich Haller, Manfred Staiger und Egon Kieninger Mitglied.