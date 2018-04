Königsfeld Feuerwehr meistert knifflige Übung

Die Hauptprobe an einem Mehrfamilienhaus, in dem eine Person eingeschlossen ist, fordert das Können der Brandschützer aus Neuhausen.

Das Anwesen der Familie Singer, ein Mehrfamilienhaus in Neuhausen, stand am Samstag im Mittelpunkt der Feuerwehrprobe der Feuerwehr Neuhausen. Einsatzleiter und Kommandant Paul Heine hatte sich für die Übungsannahme eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgedacht.

Eine Person wollte das schwelende Feuer selbst löschen und stieß dabei Gegenstände um, die das Zimmer im Dachgeschoss von innen verbarrikadierten. Da das Feuer sich weiter ausbreitete, konnte sich die Person nur noch auf den Balkon retten, so das Übungsszenario.

18 Einsatzkräfte, darunter acht Atemschutzträger und zwei Einsatzfahrzeuge, das Neuhausener LF 10 und das Königsfelder HLF 20, rückten für das Übungsszenario in Neuhausen aus. Etwa 20 Zuschauer, darunter einige Kinder sowie Bürgermeister Fritz Link und Ortsvorsteherin Sabine Schuh, hatten sich an der schmalen Stichstraße eingefunden und verfolgten gebannt das Szenario.

Schwierige Situation

Nach der Alarmierung rückte die Neuhausener Feuerwehr zügig an. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutzgerät gingen einige zuerst im Treppenhaus hoch. Schnell wurde festgestellt, dass die Tür oben nicht aufzubekommen war. Die Rettungsmaßnahme wurde daher kurzerhand von außen an der Balkonseite angegangen. Eine Schwierigkeit bestand darin, die große Schiebeleiter anzubringen. Die eingeschlossene Person konnte aber am Ende gerettet werden.

In der Zwischenzeit hatten die übrigen Kameraden eine etwa 120 Meter lange Schlauchleitung bis an das Mehrfamilienhaus verlegt. Der Löschangriff erfolgte gleichfalls über die Schiebeleiter von außen. Damit die Autofahrer sicher und ohne die kreuzende Schlauchleitung zu beschädigen die Obereschacher Straße passieren konnten, wurde hier zusätzlich noch eine Schlauchbrücke verlegt. Die Brandschützer meisterten die Übung zur großen Zufriedenheit von Einsatzleiter Paul Heine.