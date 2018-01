vor 1 Stunde Patrick Ganter Königsfeld Es wird konkret: Zeitplan für Umgestaltung des Zinzendorfplatzes steht

Arbeiten sind in vier Unterabschnitte aufgeteilt. Fertigstellung am Tag der Deutschen Einheit 2019. Zu den Baumfällungen steht nichts im Zeitplan. Sie erfolgen jedoch noch in diesem Monat.