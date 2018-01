Königsfeld Erster Taize-Gottesdienst vor 20 Jahren in Königsfeld

Erster Taize-Gottesdienst vor 20 Jahren in Königsfeld

Einen großen überkonfessionellen Taizé-Gottesdienst gibt es nun wieder am 14. Januar im großen Kirchensaal in Königsfeld mit Gesängen zum Thema Zukunft und Hoffnung.

Königsfeld – Eine christliche Gemeinschaft in einem kleinen französischen Dorf ist die Urheberin einer inzwischen weltweit populären Gottesdienstform. Der Taizé-Gottesdienst erfreut sich wachsender Beliebtheit. Auch in Königsfeld finden monatliche Taizé-Andachten statt. Doch einmal im Jahr wird zu einem großen Taizé-Gottesdienst geladen.

Am Sonntag, 14. Januar, werden daher wieder rund 250 Menschen aus der ganzen Region und aller Generationen zum überkonfessionellen festlichen Gottesdienst im großen Kirchensaal erwartet. Der erste Liedgottesdienst im neuen Jahr wird vom Königsfelder Taizé-Kreis stets mit instrumentaler und gesanglicher Verstärkung gestaltet. In diesem Jahr kreisen die spirituellen Gesänge um das Thema "Zukunft und Hoffnung".

Zur gemeinsamen Absprache trifft sich das Organisationsteam vorher mehrmals. Diakonin Ursula Böcker ist wieder für die textliche Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich. Birgit Weßler-Dannert, Birgit Maier, Johannes Michel und Gunther Schwarz unterstützen mit ihren Musikinstrumenten und ihrer Stimme. Auf 20 Jahre Taizé-Liedandacht in Königsfeld können die Organisatoren mittlerweile zurückblicken. Der damalige Pfarrer Jürgen Fobel sprach Gunther Schwarz eines Tages im Schwimmbad an. Er hätte von seiner Erfahrung mit Taizé-Liedtexten gehört und ob er dies nicht mal im Kirchensaal anbieten könne. Gunther Schwarz konnte es sich vorstellen und so traf man sich 1998 zur ersten Taizé-Andacht. Nach wie vor ist das Team von dem Taizé-Gedanken fasziniert. Ursula Böcker gefällt die ganze Atmosphäre, angefangen von den vielen brennenden Kerzen bis hin zu den wechselnden einfachen Gesängen. Birgit Weßler-Dannert ist von der Vielseitigkeit der musikalischen Darbietung begeistert.

Und Gunther Schwarz ist von der Bedeutung des Taizé-Geistes beeindruckt: "Das gemeinsame Singen, das gemeinsame Innehalten in der Stille – man spürt förmlich die Verbindung der Menschen untereinander."

Der Gottesdienst: Taizé-Andachten oder Gottesdienste sind eine besondere Form des gemeinsamen Gebets. Sie zielen auf die innere Einkehr. Das vielfache Wiederholen der eingängigen Gesänge hilft der Konzentration auf den Grundgedanken der Lieder. Was sie von anderen Andachten unterscheidet, sind zunächst die Lieder aus Taizé, dem ökumenischen Orden in Frankreich: Sie sind kurz und einprägsam, werden möglichst mehrstimmig gesungen und vor allem oft wiederholt. Das ist eine Form der Meditation. "Rund 150 Lieder stehen im Taizé-Gesangbuch", erklärt Gunther Schwarz. Diese werden meist mehrsprachig gesungen und sind in 42 Sprachen übersetzt. Die zweite Besonderheit ist das ökumenische Liedgut. Damit öffnet sich dieser Gottesdienst für Angehörige aus allen christlichen Konfessionen. Im Gottesdienst selbst wechseln sich Lieder, Psalmen, Lesungen, stille Minuten und ökumenische Gebete miteinander ab. Der Kirchensaal ist dabei nach dem Vorbild von Taizé von vielen Kerzen erleuchtet.

Die Gegenwart: Heute umfasst die mittlerweile ökumenische Gemeinschaft rund 100 Brüder aus allen Teilen der Welt. Jede Woche kommen mehrere hundert (im Sommer mehrere Tausend) Besucher, vorwiegend Jugendliche, ebenfalls aus aller Welt, immer noch angezogen von dem besonderen Geist des Ortes.

Taizé-Gottesdienst

Der Taizé-Gottesdienst unter dem Motto "Zukunft und Hoffnung" beginnt am Sonntag, 14. Januar, um 20 Uhr im Königsfelder Kirchensaal. Die Teilnehmer treffen sich um 19.45 Uhr zum Einsingen. Der Gottesdienst der evangelischen Gesamtgemeinde ist für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Konfession. (kst)