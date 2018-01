Königsfeld Ensemble Tedesco tritt im Königsfelder Kirchensaal auf

Geistigen Nothilfe Königsfeld beginnt ihr Programm der Samstagskonzerte im Kirchensaal der Brüdergemeine mit einem Quartett.

Königsfeld – Mit einem Quartett-Programm beginnt das Konzertjahr der Geistigen Nothilfe Königsfeld am Samstag, 27. Januar, um 16 Uhr im Kirchensaal der Herrnhuter Brudergemeine.

Zeitnah zu Luigi Boccherini in Mailand entwickelte Joseph Haydn um 1760 in Wien das Streichquartett und begrundete damit die bedeutendste Gattung der Kammermusik. "In Nomine Domini", im Namen des Herrn, begann Joseph Haydn 1772 die Niederschrift seiner Streichquartette Opus 20 und beendete sie mit dem Dank an den "allmächtigen Gott" und die "allerseligste Jungfrau Maria". Mit diesem Werk wurde aus dem galanten Dialog von vier Streichern zum eigenen Plaisir das moderne Streichquartett als Inbegriff kompositorischer Kunstfertigkeit und Konzentration.

Auch Johannes Brahms schrieb sein Streichquartett Nr. 3 B-Dur op. 67 in seiner Wiener Zeit um 1876. Haydns auf Klarheit und Witz ausgerichteter Quartettstil hat hier unverkennbar Pate gestanden. Die Ausstrahlung der Wiener Tradition bis ins 20. Jahrhundert war im naheliegenden Budapest unverkennbar. Sich an dem Konzept der klassischen Form des Streichquartetts als Grundgerust orientierend, sie jedoch um unkonventionelle und moderne Komponenten ergänzend, schuf Kodály ein Werk, das eine originelle Tonsprache aufweist.

Das 1992 gegrundete Ensemble Tedesco – „geprägt von mitreißender Musizierfreude und ausbalanciertem Ensemblespiel“ – konzertiert in Europa und Asien. Auf Grund der flexiblen Besetzung haben seine Mitglieder eine besonders umfassende kammermusikalische Erfahrung.

Die Eintrittspreise für einzelne Konzerte betragen: 23 Euro (Saal) 20 Euro (Empore), ermaßigt 13 Euro (Schuler, Studierende, Sozialhilfeempfanger, Schwerbehinderte ab 100 Prozent). Im Vorverkauf jeweils drei Euro Ermaßigung. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder und Abonnenten bezahlen 80 Euro im Jahr und haben im Vergleich zu den Einzelpreisen einen Vorteil von etwa 40 Prozent. Ihr Recht zur Teilnahme an den Konzerten ist ubertragbar. Vorverkauf bei Tourist-Info Königsfeld, Tel. 07725 800945, den Buchhandlungen Hornscheidt, Tel. 07725 91138, und Weber, Tel. 07725 7416, in St. Georgen bei der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, Tel. 07724/4968.