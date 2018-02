Königsfeld Doppel-Auszeichnung für Samuel Wiertz

Der Student aus Könisgfeld überzeugt im Studium: Seine erste Innovation ist bereits als Patent angemeldet.

Königsfeld – Samuel Wiertz aus Königsfeld ist für seinen äußerst erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiengangs an der Hochschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz in den Fachbereichen Elektrotechnik und Informationstechnik gleich zwei Mal ausgezeichnet worden: Nachdem er bereits von der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik mit dem VDE-Leistungspreis geehrt worden war, hat er auch den Alfred-Wachtel-Preis der Hochschule überreicht bekommen. Der Preis, der an den Hochschulgründer erinnert und von der Fördergesellschaft der Hochschule gestiftet wird, zeichnet den besten Bachelor-Absolventen der Hochschule aus.

Wiertz' Abschlussarbeit trägt den Titel: „Modellbasierter Entwurf einer adaptiven Regelung der Raumtemperatur“. Eine adaptive Regelung erlaubt die Anpassung einer Regelung an veränderte Rahmenbedingungen. Bei der Raumtemperaturregelung bedeutet dies, dass das elektronische Heizkörperventil veränderte Umstände wie beispielsweise eine gestiegene Außentemperatur oder eine Verringerung der Heizleistung indirekt erkennt und somit die Temperaturregelung anpassen kann. Zum Entwurf des verwendeten Algorithmus erstellte Samuel Wiertz im Voraus ein sogenanntes mathematisches Modell, das das Temperaturverhalten eines Innenraums durch physikalische Gleichungen beschreibt.

„Eine Lösung für diese Aufgabe mit ihren stringenten Randbedingungen findet man weder in Lehrbüchern noch bei Google. Stattdessen sind tiefes Nachdenken, ein souveräner Umgang mit den während des Studiums gelernten Grundlagen und nicht zuletzt Kreativität und Intuition erforderlich“, betonte sein Betreuer Johannes Reuter in seiner Laudatio.

Mit seiner besonnenen, klugen und systematischen Herangehensweise habe Samuel Wiertz innerhalb der vorgegebenen dreimonatigen Bearbeitungszeit eine ausgezeichnete Lösung gefunden. Der Neuheitsgrad und der Nutzen der Lösung ist so hoch, dass der Algorithmus von der Firma PMDM aus Villingen-Schwenningen, bei der er die Arbeit erstellt hat, zum Patent angemeldet worden ist.