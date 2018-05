Königsfeld Burgspektakel feiert 20. Geburtstag

Ein Programm mit vielen Eigenproduktionen wartet in diesem Jahr auf die Besucher der Ruine Waldau.

In diesem Sommer können sich die Fans des Königsfelder Burgspektakel-Theaters auf besondere Vielfalt freuen. Vom 13. bis 29. Juli heißt es wieder „Auf zur Burgruine Waldau“, um anspruchsvolles, handgemachtes Theater zu genießen. Immer wieder unterbrochen von Abenden, an denen Musik oder Kabarett die Freilichtbühne beherrscht, gibt es in diesem Jahr gleich drei Eigenproduktionen des Burgspektakel-Ensembles. Zwar stehe der genaue Spielplan noch nicht fest, verrät Regisseur Götz Knies bei der Hauptversammlung, aber die grobe Planung sei gemacht. Ganz sicher an drei Abenden auf die Bühne kommt Kishons „Es war die Lerche“. Eine dramatisch heitere Betrachtung des Liebespaares Romeo und Julia, das den Freitod überlebt. Um die erkaltete Liebe der beiden zu retten, kehrt in dem Stück von Ephraim Kishon der verstorbene William Shakespeare in die Welt der Lebenden zurück.

Das zweite Stück, das ebenfalls dreimal gespielt wird, ist „Pierrot oder Die Geheimnisse der Nacht“ von Michel Tournier. Und mit dem Räuber Hotzenplotz, eines der ersten auf der Burg gespielten Theaterstücke, will man an die Anfangszeiten erinnern.

Sehen lassen kann sich auch das restliche Programm. „Wir wollten in unserem Jubiläumsjahr möglichst alle Genres bedienen“, erklärt Ursula Biebinger, die langjährige Vorsitzende des Burgspektakel-Vereins. Und dazu gehört auch in diesem Jahr wieder ein tolles musikalisches Programm. Aus Vorjahresauftritten bekannt und beliebt, hat man wieder Hanna Ziegler und die Jazzband des Königsfelder Zinzendorfgymnasiums engagiert. Noch nicht ganz in trockenen Tüchern sei der Auftritt der Schwestern von Hanna Ziegler, die mit ihrem Gesang dem Auftritt noch eine besondere Note verleihen sollen, hieß es. Im Gespräch ist auch die Formation Bluesquamperfekt, informierte Regisseur Götz Knies die Mitglieder über die weitere Planung. Fest steht bereits der Liederabend mit Heiner Kondschak am 13. Juli. Unter dem Titel „Still crazy after all these years“ gibt Heiner Kondschak Einblicke in das Leben von Paul Simon. Ebenfalls im Gespräch ist ein nochmaliger Auftritt der Falschen Fuffies. Zu Bernd Kohlhepps Programm „TV – total vernetzt“ muss man nicht viel sagen, nur soviel, dass der Kabarettist für den 22. Juli gebucht ist. Zu den besonderen Veranstaltungen auf der Burgruine Waldau zählt mit Sicherheit in diesem Jahr der geplante Geburtstagsempfang. Mit der Soulband Eat the Beat hat man einen ganz besonderen musikalischen Leckerbissen auf die Burg geladen. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben und im geplanten Programmflyer abgedruckt.

Bereits jetzt macht man sich im Burgspektakelverein Gedanken für das nächste Jahr. Dann will man wieder ein großes Theaterstück auf die Bühne bringen, bei dem der schauspielerische Einsatz des gesamten Ensembles geplant ist. Das sei in diesem Jahr angesichts der gleich drei geplanten Eigenproduktionen nicht möglich, so Götz Knies. Finanziell gehe es dem Verein recht gut, berichtete Kassierern Gitta Benker, aber das sei angesichts der vielen geplanten Veranstaltungen auch notwendig.

Keinerlei Veränderungen im Vorstand ergaben die Wahlen. In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Ursula Biebinger als Vorsitzende, Beate Berg-Haller als zweite Vorsitzende, Manuela Schulte bleibt Schriftführerin und Gitta Bender hält als Kassiererin weiterhin die Finanzen zusammen.