Villingen-Schwenningen Buntes in Neuhausen

Rosenmontagsumzug begeistert 300 Zuschauer bei Schneetreiben.

Königsfeld (juw) Beste Laune herrschte am Rosenmontag beim Umzug in Neuhausen, der wie gewohnt "Ruff und ab" von der Schulstraße in die Forstgasse, das Müllergässle und wieder zurück führte. Insgesamt elf Gruppen begeisterten über 300 Zuschauer.

Der Musik- und Trachtenverein Neuhausen führte den Rosenmontagszug an. Neben den Wolfsnarren- und Geisterrecken waren auch die Höllischen Feuerteufel aus Tuttlingen, die Glorreichen Sieben, Bettelwieber aus Burgberg und die Gruppen G7, Saudood und Sölden- Team mit von der Partie. Extra nach Neuhausen gereist waren die Burghexen aus Triberg und die Binsenhexen aus Balingen. Natürlich waren auch die Glasbachhexen aus Buchenberg wieder mit dabei.

Im Anschluss an den Umzug boten die Vereine mit verschiedenen Besenwirtschaften die Möglichkeit zur Einkehr. Das Feuerwehrhaus Forststraße stellte eine Kaffeebar, im Gerätehaus der Feuerwehr konnten die Besucher an der Feuerkessel-Bar verweilen. Der FC Neuhausen hatte sich bei Otto an der Forststraße 8 versammelt. Das Rathaus Neuhausen war fest im Griff der Narrenzunft, die mit Bar, Kaffee- und Schorle-Tränke im Keller für ein großes Angebot sorgte. G7 bot Verköstigung im Tieflader. Wie in jedem Jahr wurden die besten Gruppen prämiert. Den ersten Platz belegte G7, gefolgt von Saudood und dem Sölden-Team.