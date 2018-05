Königsfeld Bunte Geschichten von der Blumenwiese

Die Königsfelder Erstklässler erkunden die nahe Umgebung und entdecken dabei nicht nur den Löwenzahn, sondern viele interessante Kräuter.

Königsfeld (kst) Wo darf man essbare Pflanzen sammeln und was hat der Löwenzahn mit einem Löwen zu tun? Mit diesen und weiteren Fragen setzten sich die Erstklässler der Grundschule Königsfeld auseinander. Im Rahmen des Projektes Naturparkschule konnte Kräuterpädagogin Marianne Bitzer für eine Exkursion sowie einem anschließenden Workshop rund um das Thema Kräuter gewonnen werden.

Zuerst ging es für die 24 Schülerinnen und Schüler zusammen mit Klassenlehrerin Gudrun Gerber sowie Naturparkschulen-Koordinatorin Gabi Uttenweiler auf eine große, nahe Wiese. Hier machten sich die Kinder eifrig auf die Suche nach den unterschiedlichsten Pflanzen. Gefunden wurden Löwenzahn, Gänseblümchen, Ehrenpreis, Gundermann, Günsel, Frauenmantel, Wiesenschaumkraut und auch das Kreuzlabkraut. Marianne Bitzer erklärte den aufmerksamen Kindern, warum beispielsweise manche Pflanzen kleine Haare am Stiel oder an den Blättern haben, nämlich als Schutz vor Insekten, Kälte oder auch Hitze. Auf der Wiese entdeckten die Kinder nur eine giftige Pflanze, den Hahnenfuß, wobei auch geklärt wurde warum er so heißt: Das Blatt sieht aus wie ein Hahnenfuß.

Beeindruckt waren die Kinder von der heilenden Wirkung des Spitzwegerichs. Marianne Bitzer erklärte die genaue Handhabung der Pflanze bei Stichen und kleinen Verletzungen. "Wichtig ist es, so viel Saft wie möglich aus der zerriebenen Pflanze zu erzielen", so die Kräuterpädagogin. Den Saft müsse man dann auf die Verletzung tupfen.

Nach dem Rundgang auf der Wiese wurden Gänseblümchen und Löwenzahn genau unter die Lupe genommen. Jeder Schüler konnte in seiner Becherlupe die Pflanzen genau betrachten. Dazu gab es noch eine Geschichte vom Löwenzahn, der gerne fliegen wollte. Doch dies gelang ihm erst als Pusteblume. Mit einem Legespiel konnten die Schüler schließlich ihr Wissen rund um die Blüten und den dazugehörigen Blättern testen. Zum Abschluss gab es selbst gebackene Blütenkekse mit Pfefferminze und Zitronenverbene sowie Löwenzahnblütenspitzen. Eine frische Wiesenbowle löschte den Durst.