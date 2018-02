Königsfeld Besondere Ehre für Abteilungsleiter Paul Heine

Paul Heine bekommt das Feuerwehrkreuz in Bronze. Fehlalarme schrauben die Einsatzzahl der Feuerwehr Neuhausen in die Höhe.

Bei der Feuerwehrabteilung Neuhausen werden in den kommenden Jahren altersbedingt mehrere Wehrmänner mit Funktion ausscheiden. Wie wichtig deshalb die Ausbildung zum Truppführer ist, verdeutlichte Abteilungsleiter Paul Heine in der Hauptversammlung am Freitag im Feuerwehrgerätehaus.

Lobend erwähnte er die Absicht von Felix Falb, den Zugführerlehrgang zu besuchen. Als Vorbilder bezeichnete Heine die Kameraden Falb, Patrick Müllhäuser, Armin Pfriender und Peter Müllhäuser, die wie er bei allen 13 Proben im vergangenen Jahr dabei waren. An die anderen Wehrkräfte appellierte der Abteilungsleiter, mindestens zu sieben Proben zu kommen. Dies sei unbedingt erforderlich, um sich auf dem aktuellen Ausbildungsstand zu halten. Wie der Bericht von Schriftführer Timon Kammerer ergab, musste die Abteilung im vergangenen Jahr 15 Mal zu einem Einsatz ausrücken. Allerdings relativiert sich die Anzahl, wenn die insgesamt elf Fehlalarme, bei der sie fünfmal in kurzer Zeit alarmiert wurde, berücksichtigt werden.

Nur einen Einsatz musste im Ortsteil Neuhausen bewältigt werden, drei dagegen in Königsfeld. Für weibliche Feuerwehrangehörige soll es bald einen separaten Umkleideraum geben. Dadurch erhofft sich die Wehrführung Zuwachs bei den Frauen. Neben Proben und Einsätzen war die Abteilung Neuhausen auch anderweitig aktiv. So bei der Bewirtung des eigenen Sommerfestes am Gerätehaus, wodurch die von Kassierer Christoph Gabel verwaltete Kameradschaftskasse aufgebessert wurde. Ein Team nahm am Vereinspokalschießen des Sportschützenvereins Weiler teil. Über die Aktivitäten der Alterswehr berichtete Obmann Alfons Hildebrandt. Prägend dabei der Ausflug an den Vierwaldstätter See zusammen mit den Alterswehren des Kreises.

Viel Betreuung, vor allem durch Jugendleiter Wolfgang Ohnmacht, wurde in die Jugendfeuerwehr gesteckt. Sie ist derzeit mit 14 Jugendlichen, darunter fünf Mädchen, sehr gut aufgestellt. Ohnmachts Betreuerteam vermittelte dem Nachwuchs in 20 Proben viel feuerwehrtechnisches Wissen, das wiederum in der Praxis geübt wurde. Der Jugendleiter konnte elf Angehörige für sehr guten Probenbesuch mit einem Geschenk belohnen. Die Jugendwehr legte die Prüfung zum Erwerb der Jugendflamme erfolgreich ab. Das Betreuungsteam der Jugendabteilung wird um Swenja Walter erweitert, die hierfür einen Jugendtruppenleiter-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat. Dieses Engagement der jungen Wehrfrau hoben Ortsvorsteherin Sabine Schuh und Wehrchef Paul Heine besonders hervor. Walter wurde zur Feuerwehroberfrau befördert, Rolf Seckinger aufgrund seines Engagements für die Feuerwehr zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine Ehrung der besonderen Art hatte Heine beim Neujahrsempfang der Kommandanten in Unterkirnach mit dem Deutschen Feuerwehrkreuz in Bronze erhalten. Die Beantragung beim Verband hatten seine Kameraden ohne sein Wissen vorgenommen. Diese Auszeichnung sei auch ein Verdienst der gesamten Abteilung, die ihn in den vergangenen Jahren bei der Arbeit unterstützt habe, bedankte sich Heine und äußerte die Hoffnung, dass diese Ehrung ein Ansporn für andere sein soll. Bürgermeister Fritz Link und Gesamtkommandant Erich Dieterle dankten der Abteilung für den erbrachten Einsatz.