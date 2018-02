Königsfeld Ausstellung: Königsfelder Künstlerin will zum Nachdenken anregen

Velia Dietz ist Künstlerin und Textildesignerin. Sie setzt sich bei ihrer Arbeit auch mit aktuellen Themen auseinander.

Der Verein Kunstkultur Königsfeld lädt herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung im Kunstraum Königsfeld mit Arbeiten der Künstlerin und Textildesignerin Velia Dietz am Sonntag, 4.März, um 11.30 Uhr ein. Die Künstlerin wird persönlich einführen in ihr Projekt „Storage, die Kunst des Speicherns – ein textiles Experiment“.

Velia Dietz hat „Textildesign“ an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste bei Professor Karl Höing in Stuttgart studiert und 2015 mit Diplom abgeschlossen. Aufgrund ihrer Kreativität und Erfolge hat sie ein zweijähriges Stipendium erhalten, in dem sie das textile Experiment "Storage – die Kunst des Speicherns" erarbeitet hat. In der Ausstellung gibt sie einen Einblick in diese Arbeit.

Zum Thema Sammeln und Speichern setzt sich Velia Dietz mit aktuellen Themen sowie ausgesuchten Fundstücken und Fremdmaterialien auseinander. Ziel des Vorhabens ist es, Materialien zu verarbeiten, die viele Betrachter vordergründig als wertlos ansehen, aber durch eine ästhetisch ansprechende textile Überarbeitung in etwas Wertvolles umgewandelt werden können. Die textile Einarbeitung ungewöhnlicher und kaum beachteter Materialien soll vermitteln, dass der Wert eines Stoffes im Auge des Betrachters liegt.

Die Stoffe entstehen zum Teil durch Kombination sehr aufwändiger textiler Techniken. Die Textildesignerin Velia Dietz hat das Forschungsprojekt "Stensea"(Storing Energy at Sea) des Fraunhofer-Instituts, bei dem es um die Erprobung eines neuartigen Konzeptes zu Speicherung von elektrischer Energie geht, künstlerisch begleitet und dadurch einen völlig anderen Zugang zu dem Forschungsprojekt geschaffen.Sie hat an den unterschiedlichsten Stellen Informationen gesammelt und fotografisch festgehalten. Zunächst recherchierte sie zur Plastikherstellung, zu Plastiktüten und ihrer Recyclingfähigkeit, zu biologisch abbaubaren Tüten, Materialmix, Müll im Meer, Mikro-Plastik in Wasser und Blut und ist schließlich an im Alltag verwendeten, oft kaum beachteten Materialien hängen geblieben.

Die Freude am Textil soll durch Reflektion im Idealfall anregen, die Wahrnehmung über Rohstoffe und seinen Umgang mit diesen zu hinterfragen. Es entstanden textile Objekte mit sozialkritischem Hintergrund, die von Raumobjekten bis hin zur Tragbarkeit im Unikatbereich gehen. Velia Dietz will zum Nachdenken anregen.

Die Ausstellung ist samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet, gegebenenfalls auch auf Anfrage. Letzter Tag der Ausstellung ist abweichend am Karfreitag; auch hier ist von 15-17 Uhr geöffnet. Zu den Öffnungszeiten ist die Künstlerin persönlich anwesend. Immer um 15.30 Uhr wird sie selbst in die Ausstellung einführen.