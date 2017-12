Königsfeld Auf den Königsfelder Straßen wird bald wieder gebaut

Zu den Aufgaben einer Gemeinde gehört die Instantsetzung ihrer Straßen. Königsfeld bildet da keine Ausnahme, weswegen in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2017 das Straßensanierungs- und Straßenerneuerungsprogramm sowie das Wegebauprogramm für das Jahr 2018 auf den Weg gebracht wurde. Geplant sind Maßnahmen für rund 250 000 Euro in den Ortsteilen Buchenberg, Burgberg, Erdmannseiler, Neuhausen und Weiler.

Zeitplan

Wie in der Vergangenheit will die Verwaltung die Winterzeit nutzen, um die vorgesehenen Maßnahmen auszuschreiben. Damit erhofft man sich günstigere Angebote Ortsbaumeister Jürg Scheithauer rechnet damit, dass die Angebote in der ersten Januarwoche eingeholt werden können. Die Vergabe ist für den 7. Februar vorgesehen.